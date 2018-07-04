Бьюти-лайфхаки Виктории Бекхэм: тебе точно пригодятся!

Виктория Бекхэм (44) с каждым годом выглядит все лучше и лучше. Как ей это удается? Визажист Венди Роу рассказала о секретах своей звездной клиентки.

1. Бекхэм использует карандаш для губ натурального оттенка, чтобы придать им дополнительный объем. При этом она затемняет только нижнюю губу посередине, а контур оставляет нетронутым.

2. Не зря говорят, что брови меняют лицо. И Бекхэм знает это, как никто другой. Если раньше у звезды были почти прямые брови, то сейчас по совету Венди она добавила изгиб. По мнению звездного визажиста, такая форма бровей освежает образ и делает взгляд более открытым.

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3. Чтобы добавить глазам выразительность, Виктория использует коричневую подводку. В отличие от черного цвета коричневый смотрится не так агрессивно и создает натуральный эффект распахнутых глаз.

4. Бекхэм не любит использовать много косметики, а контуринг считает пустой тратой времени. К тому же, по мнению звезды, ярко выделенные скулы и обилие хайлайтера только старят образ.

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