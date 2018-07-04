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Молодость кожи без инъекций — реально или нет?
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Молодость кожи без инъекций — реально или нет? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Спойлер — да, нужно только выбрать правильные средства. Какие сыворотки и кремы использовать, что должно быть в составе и нужна ли вам специальная программа по уходу?
Бьюти-эксперты всего мира сходятся в едином мнении: четкий и упругий овал лица — главный показатель молодости. Добиться такого результата можно при помощи эффективной процедуры биоармирования — инъекционного метода коррекции контура лица с помощью различных активных компонентов (гиалуронового биогеля, полимолочной кислоты, 3D-мезонитей). Результат от процедуры виден сразу и сохраняется надолго.
Но у процедры есть ряд недостатков — болезненный процесс, серьезные противопоказания и недемократичная цена.
Выход нашла компания Librederm — марка представила нам новый премиальный бренд Mezolux, средства которого работают на комплексное омоложение кожи. В составе средств — активный комплекс Armatrix, который получают из водорослей моря Ируаз во Франции (а сам бренд был разработан при совместной работе ведущих экспертов Швейцарии, Германии и Франции).
Проникая в дерму, Armatrix ускоряет синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина — веществ, которые отвечают за упругость кожи и подтянутый овал лица. Бонус — возможность создать собственную программу по уходу, которая будет решать индивидуальные проблемы кожи. В линейке представлено шесть концентратов — добавьте несколько капель в ваш обычный крем и наслаждайтесь результатом!
Концентрат осветляющий Mezolux
Средство выравнивает тон кожи, убирает покраснения и уменьшает количество пигментных пятен.
Концентрат-антистресс Mezolux
Средство помогает справиться с последствиями стресса на вашем лице — убрать тусклый цвет лица и следы обезвоживания кожи.
Концентрат-лимфодренаж, Mezolux
Средство стимулирует отток лимфы, улучшая микроциркуляцию крови. Работает как sos-средство для снятия отечности — контур лица становится более четким.
Концентрат-миорелаксант, Mezolux
По эффекту средство напоминает уколы ботоутоксина типа А — оно помогает расслабить мышцы и разглаживает мелкие морщинки.
Концентрат-детокс, Mezolux
Средство помогает вывести токсины — кожа становится более сияющей и напитанной.
Биоармирующий антивозрастной сывороточный концентрат, Mezolux
Концентрат — помощник остальных средств линейки и усиливает их главные свойства. Концентрат восстанавливает коллагеново-эластиновый каркас кожи, укрепляет внеклеточный матрикс и улучшает микрорельеф кожи.
Но будьте внимательны — обновление происходит за 28 дней (если вы будете пользоваться средствами меньше этого срока, вы не увидите результата. И не забывайте о регулярности!).
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