Молодость кожи без инъекций — реально или нет?

Спойлер — да, нужно только выбрать правильные средства. Какие сыворотки и кремы использовать, что должно быть в составе и нужна ли вам специальная программа по уходу?

Бьюти-эксперты всего мира сходятся в едином мнении: четкий и упругий овал лица — главный показатель молодости. Добиться такого результата можно при помощи эффективной процедуры биоармирования — инъекционного метода коррекции контура лица с помощью различных активных компонентов (гиалуронового биогеля, полимолочной кислоты, 3D-мезонитей). Результат от процедуры виден сразу и сохраняется надолго.

Но у процедры есть ряд недостатков — болезненный процесс, серьезные противопоказания и недемократичная цена.

Выход нашла компания Librederm — марка представила нам новый премиальный бренд Mezolux, средства которого работают на комплексное омоложение кожи. В составе средств — активный комплекс Armatrix, который получают из водорослей моря Ируаз во Франции (а сам бренд был разработан при совместной работе ведущих экспертов Швейцарии, Германии и Франции).

Проникая в дерму, Armatrix ускоряет синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина — веществ, которые отвечают за упругость кожи и подтянутый овал лица. Бонус — возможность создать собственную программу по уходу, которая будет решать индивидуальные проблемы кожи. В линейке представлено шесть концентратов — добавьте несколько капель в ваш обычный крем и наслаждайтесь результатом!

Концентрат осветляющий Mezolux

Средство выравнивает тон кожи, убирает покраснения и уменьшает количество пигментных пятен.

Концентрат-антистресс Mezolux

Средство помогает справиться с последствиями стресса на вашем лице — убрать тусклый цвет лица и следы обезвоживания кожи.

Концентрат-лимфодренаж, Mezolux

Средство стимулирует отток лимфы, улучшая микроциркуляцию крови. Работает как sos-средство для снятия отечности — контур лица становится более четким.

Концентрат-миорелаксант, Mezolux

По эффекту средство напоминает уколы ботоутоксина типа А — оно помогает расслабить мышцы и разглаживает мелкие морщинки.

Концентрат-детокс, Mezolux

Средство помогает вывести токсины — кожа становится более сияющей и напитанной.

Биоармирующий антивозрастной сывороточный концентрат, Mezolux

Концентрат — помощник остальных средств линейки и усиливает их главные свойства. Концентрат восстанавливает коллагеново-эластиновый каркас кожи, укрепляет внеклеточный матрикс и улучшает микрорельеф кожи.

Но будьте внимательны — обновление происходит за 28 дней (если вы будете пользоваться средствами меньше этого срока, вы не увидите результата. И не забывайте о регулярности!).