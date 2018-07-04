Дерзкая красота: YSL Beauty и Harper’s Bazaar разыгрывают поездку в Лондон

Пора признать: шаблоны и стандарты больше не действуют. Что такое новая красота? Смелость? Дерзость? Или что-то большее? На этот вопрос отвечают Лена Перминова, Джорджия Габриэле и Соня Есьман в новом совместном проекте Harper’s Bazaar и YSL Beauty.

У вас есть свое мнение на этот счет? Поделитесь им и фото с хэштегами #бытьдерзкой #YSLBeauty до 15 июля и выиграйте поездку в Лондон на вечеринку YSL Beauty Hotel или один из 15 наборов помад Tatouage Couture.

Проект и полные правила на yslbeauty.bazaar.ru.