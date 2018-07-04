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Дерзкая красота: YSL Beauty и Harper’s Bazaar разыгрывают поездку в Лондон
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Дерзкая красота: YSL Beauty и Harper’s Bazaar разыгрывают поездку в Лондон 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Пора признать: шаблоны и стандарты больше не действуют. Что такое новая красота? Смелость? Дерзость? Или что-то большее? На этот вопрос отвечают Лена Перминова, Джорджия Габриэле и Соня Есьман в новом совместном проекте Harper’s Bazaar и YSL Beauty.
У вас есть свое мнение на этот счет? Поделитесь им и фото с хэштегами #бытьдерзкой #YSLBeauty до 15 июля и выиграйте поездку в Лондон на вечеринку YSL Beauty Hotel или один из 15 наборов помад Tatouage Couture.
Проект и полные правила на yslbeauty.bazaar.ru.
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