Аргентинец превратился в космического эльфа и остался недоволен

Аргентинский любитель пластической хирургии потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на космического эльфа, но остался неудовлетворен результатом. Об этом сообщает издание People.

«Я особенно сосредоточил свое преображение на космических эльфах, — объясняет 25-летний Луис Падрон (Luis Padron). — Это воины любви и света, которые защищают Землю от злых пришельцев и всего такого. У них очень бледная кожа, большие глаза, тонкие черты лица и длинные белые волосы».

По его словам, сначала он решил изменить цвет глаз. «Несколько лет назад я узнал, что при помощи лазера можно изменить цвет глаз, — рассказывает он. — Это экспериментальная процедура, но я решил все равно сделать ее. Мне хотелось пурпурные глаза, как у эльфов, а они стали темно-серыми. Это мне совсем не понравилось».

Чтобы решить возникшую проблему, аргентинец приобрел 500 разноцветных контактных линз. Некоторые из них закрывают не только радужку, но и белки глаз. По его словам, он надевает черные линзы, чтобы стать похожим на демона, и белые, чтобы приобрести сходство с ангелом.

После неудачи с глазами Падрон занялся носом. «Во время первой встречи с врачом я сказал ей, что хочу нос, который совсем не похож на человеческий. Маленький острый носик», — вспоминает он. Эта идея не вызвала у нее восторга, но аргентинец настоял на своем. После этого он выполнил липосакцию подбородка.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года Падрон сделал операцию, после которой его лоб стал необычно высоким, а линия волос приобрела сердцевидную форму. Кроме того, он отбеливает кожу и волосы при помощи специального красителя, что обходится ему в пять тысяч долларов в месяц (300 тысяч рублей). К 2017 году он израсходовал на изменение внешности 46 тысяч долларов.

«К сожалению, результат — не то идеальное маленькое эльфовское лицо, которое я хотел», — жалуется Падрон. Он надеется, что ему помогут в реалити-шоу о пластической хирургии Botched, в котором показывают исправление последствий неудачных операций.