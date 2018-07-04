7 интересных фактов о пластической хирургии

В современном мире трудно удивить кого-либо пластическими операциями. Сейчас мы можем легко вставить себе нос, изменить форму губ и не пожертвовать для этого своим здоровьем, как это было раньше на пути развития пластической хирургии, которая встречала множество затруднений.7 интересных фактов о пластической хирургииВозникновение ринопластики В древности люди очень серьезно подходили к вопросам пыток и наказаний. Неверным женам, ворам и убийцам за их прегрешения, например,

отрубали носы. Во многом, именно это послужило началом развития пластической хирургии, потому

что мало кто хотел ходить без носа. Одно из самых старинных упоминаний о попытках ринопластики находится в древнеиндийском эпосе «Рамаяна». А уже подробное описание операции, в том виде, в котором её проводили вплоть до 20 века, встречается в трактате о хирургии «Сушрута-Самхита» 350 года до нашей эры.

Старинные способы ринопластики Если бы вы, живя несколько столетий назад, решились на ринопластику, то вам пришлось бы пожертвовать ради этого кожей на плече или на носу. Изначально,

кожу для операции брали со лба, вырезая там кусок, похожий на будущий нос, а потом с помощью специального приспособления формировали ноздри. В эпоху

Ренессанса итальянский хирург Гаспар Тальякоцци начал практиковать новый способ

ринопластики, где, во избежание огромного шрама на лбу, кожу вырезали с плеча. Судьба Гаспара Тальякоцци Гаспар Тальякоцци был очень идейным хирургом и считал, что если человек имеет возможность изменить внешние данные, дарованные ему природой, то грех этой возможностью не воспользоваться. Католическая церковь

напротив, считала, что все подобные операции от лукавого и вообще попытка

вмешаться в Божий замысел. После смерти Тальякоцци его предали анафеме, труды

сожгли, а его тело перезахоронили за ограду кладбища. Последствия парафиновых инъекций

Огромный прорыв в пластической хирургии произошел после

открытия парафина. Хирурги высоко оценили его свойства и начали повсеместно

закачивать в несовершенные части тела своих пациентов: носы, скулы, губы,

грудь. Как итог — язвы и отмирание плоти. Некоторые пациенты слепли или умирали

от сгустков крови в легких. Смена пола

Отец пластической хирургии, военный врач сэр Гарольд

Джиллис, занимался не только операциями по восстановлению и возвращению

красоты. В 40-ых годах прошлого столетия, Джиллис сделал 13 операций, которые

помогли женщине превратиться в мужчину по имени Майкл Диллан. Это был первый

удачный опыт проведения операций по смене пола. Спустя несколько лет Джиллис с коллегами сделали операцию Роберту Коуэллу, который стал Робертой Коуэлл. Силикон

До создания силиконовых имплантов, силикон вводили с помощью инъекций. Последствия были схожими с результатами парафиновых уколов, пока в 1961 году американские хирурги Томас

Кронин и Франк Героу совместно с компанией Dow Corning, лидером по производству

силикона, не создали протез из силиконовой резины, наполненный силиконовым

гелем. Спустя год после изобретения, американка и мать шестерых детей Тимми

Джин Линдси согласилась принять участие в эксперименте и стала первой женщиной

с силиконовыми имплантами в груди, чем, кстати, очень гордилась. «Синдром Майкла»

Певец Майкл Джексон прославился не только своими

музыкальными талантами, но и безграничной любовью к пластике. После его смерти,

психотерапевты ввели в обиход термин «синдром Майкла», для описания людей,

которые готовы бесконечное количество раз лечь под нож пластического хирурга, чтобы добиться надуманного ими идеала красоты. Читайте также: Если не знать меру: 5 жертв пластической хирургии Что лучше, инъекции или дорогие крема?