14 must have средств для женской косметички по версии Сердара Камбарова

Сегодня на рынке косметических товаров легко запутаться и потеряться. Средств много, зачастую они дублируют друг друга, а мы все покупаем и покупаем…

Мы решили выяснить у известного уфимского визажиста Сердара Камбарова, какие продукты он бы рекомендовал каждой девушке, чтобы всегда выглядеть отлично, на чем можно сэкономить, а от чего и вовсе отказаться.

1. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base

Цена: ок. 3300 руб.

«Bobbi Brown — витаминная база для лица. Универсальный продукт, с которого можно начинать каждый день. Она выравнивает кожу, хорошо подготавливает к макияжу, и я считаю, что классно увлажняет. Ее даже можно использовать вместо крема. Кожа становится гладкой благодаря маслу карите и витаминам В, А и Е, которые в ней содержатся. Фишка продукта — освежающий цитрусовый запах. Его обожают и многие мои клиентки».

2. Redken Signature Look Fashion Waves 07 Цена: ок. 900 руб.

«Этот спрей содержит морскую соль, он структурирует, делает волос более жестким. Создает эффект волос, на которые попала морская вода. Очень романтично, моя жена очень любит этот продукт.

Использовать его можно хоть каждый день — натуральная соль не вредит: побрызгать, распределить и слегка пожамкать волосы. Получается этакая пышная небрежность, прическа «подружка серфера». Можно после этого собрать из волос какую-то прическу, предполагающую эффект небрежности. Обычно чистые волосы скользкие и из таких причесок выскальзывают, спрей это как раз предотвращает. Главное — не переборщить, а то вместо небрежных волн легко получить эффект грязной головы».

3. Патчи Gold Racoony

Цена: ок. 1500, 90 шт.

«Корейские патчи Gold Racoony называют еще «енотиками». Обалденный продукт! Ими можно облепить хоть все лицо и минут 20–30 спокойно заниматься своими делами, они не мешают и не отваливаются, как тканевые маски. Полукруглые патчи, кстати, можно наносить как под глаза, так и на носогубные складки. Они освежают, тонизируют, убирают синяки под глазами, отеки, припухлости. Содержат частички золота и коллаген и оставляют на лице легкое сияние.

Когда они могут пригодиться? Ну, например, утром нужно на работу, а весь вечер ты провела в баре или на вечеринке. Можно спокойно прилепить патчи на ночь — утром будешь выглядеть отдохнувшей.

И кстати, после использования их можно не выкидывать, а бросить в теплую воду и растворить — получится эмульсия для лица».

4. Becca Under Eye Brightening Corrector

Цена: ок. 2600 руб.

«Мой любимый сияющий корректор для кожи вокруг глаз, проще говоря — консилер. Он персиково-розового цвета, поэтому хорошо перекрывает синяки под глазами, к тому же не сушит чувствительную кожу.

Для светлой кожи подходит идеально. Консилер немножко сияет, высветляет кожу, маскирует потемнения и не забивает поры. Еще он водостойкий и, как многие продукты Becca, обладает anti-age эффектом. У нас в студии представлены продукты марки Becca. Практически все они содержат минералы, водоросли. Фишка в том, что косметика Becca предназначена для достижения естественности и невесомости макияжа».

5. Tom Ford Eye Color Quad 03 Cocoa Mirage

Цена: ок. 4000 руб.

«Мне очень нравятся тени Tom Ford. Они очень качественные, несмотря на то что это непрофессиональная косметика. Конкретно в этой палетке четыре оттенка, которые идеально дополняют друг друга. Светлые оттенки можно использовать для естественного, натурального макияжа. Nude ведь, в принципе, никогда не выходит из моды. А с коричневыми, насыщенными оттенками Cocoa Mirage можно сделать даже smoky. Подходят для любого цвета глаз и отлично подчеркивают их.

Крутой дизайн, удобно держать, носить с собой. А еще мне ужасно нравится один момент: крышка этих теней защелкивается с особенным звуком. За этот звук дизайнер Tom Ford отдал 1 миллион долларов. С таким звуком закрывается дверь «Роллс-Ройса».

6. Тональный крем Make-up Forever Face and Body

Цена: ок. 1700 руб.

«Тональный крем на каждый день на водной основе очень хорошо увлажняет кожу. Крем наносится очень тонким слоем, поэтому лучше всего подходит для хорошей или сухой кожи. Впрочем, если нужно закрыть какие-то проблемные участки, можно нанести Face and Body в несколько слоев.

Как понятно из названия, крем подходит и для лица, и для тела. Например, им можно покрыть шею, зону декольте, если есть неровности. Он не подчеркивает морщины, смело можно использовать и для возрастной кожи.

Я думаю, этот тон понравится и тем, кто обычно не любит использовать тональный крем из-за плотного покрытия. Правда есть один нюанс: водная основа дает эффект мокрого лица. Те, кому такой эффект не нравится, могут слегка припудриться».

7. Anastasia Beverly Hills Contour Kit Цена: ок. 3000 руб «Прекрасная палетка, чтобы получить 3D-эффект: затемнить там, где ты хочешь убрать объем, и высветлить там, где ты считаешь нужным его добавить. Она подойдет и для начинающих. В принципе, сейчас в интернете есть видеоуроки, практически любая девушка знает, что такое контурирование и как его сделать.

Только не стоит злоупотреблять! Сейчас мода на контурирование благодаря Ким Кардашьян и ее подружкам — фанаткам шейдинга. Contour Kit нужно использовать очень деликатно. И тогда, мне кажется, такой палетки хватит на полжизни.

Светлые тона Contour Kit хороши для высветления. Оттенок с желтинкой лучше наносить под глазами, потому что он очень мелкого помола и эта желтинка нужна как раз для того, чтобы нейтрализовать синяки под глазами. При необходимости можно смешивать и получать оттенок, который тебе нужен».

8. Универсальные кисти: Becca The One Perfecting Brush и AnnBeauty BLUSH AND FOUNDATION BRUSH A1 Цена: ок. 3000 руб.

«Я обожаю многофункциональную кисточку AnnBeauty. Ею можно наносить тон, румяна, хайлайтер, а также припудриваться. Кисточка не имеет углов и поэтому очень удобна для растушевки. К тому же она легко моется. Можно пользоваться даже мокрой кистью.

Сделана AnnBeauty A1 из двух видов волокон. Первый — натуральный волос козы, а второй — нейлон. Благодаря этому ею можно одинаково легко и удачно наносить как кремовые, так и пудровые продукты».

Цена: ок. 3700 руб.

«Кисточка Becca — мой второй фаворит. Она довольно необычной формы — широкая и короткая. Ею хорошо шлифовать, маскировать поры. Также удобно наносить румяна, пудру или хайлайтер.

Кисть натуральная, прекрасно подходит для минеральной пудры. Тени, конечно, нанести такими кистями будет непросто, но я считаю, что они универсальны и необходимы каждой девушке».

9. Becca Beach Tint

Цена: ок.1800 руб.

«Тинт для губ и щек, а точнее — водостойкий пигмент.

Мне нравится, что он держится в течение всего дня. Необходимо нанести буквально с рисовое зернышко и растушевать на щечке. Можно даже руками. Becca Beach Tint хорош и для губ, но, как всякий тинт, он их подсушивает, поэтому надо наносить сверху бальзам.

Переборщить с ним сложно, если вдруг что — просто стираешь лишнее, пока он не впитался.

Отлично подходит для пляжа. Он же не зря называется Beach Tint. Водостойкий, не смывается водой, при этом выглядит абсолютно естественно, не создает ощущения накрашенного лица.

Как определить лучший оттенок? Немножко пробежаться вокруг дома или на беговой дорожке. Потом посмотреть в зеркало — по цвету собственного румянца ты поймешь, какого цвета тебе нужен тинт. Часто человек может самостоятельно определить, что ему больше идет. Иногда я ставлю перед клиенткой две помады и говорю: быстро выбирай, какая нравится больше. Обычно они выбирают то, что на 100% будет лучше и комфортнее».

10. Туши MAC: Extended Play Gigablack Lash, Mineralize Multi-Effect Lash Charged Black

Тушь MAC Extended Play Gigablack Lash в «РИВ ГОШ», от 1 480 руб.

«Я люблю многие туши, но есть два бестселлера, которые у меня всегда под рукой. Это туши, в которых я абсолютно уверен и которые оправдывают себя на 100%.

В Extended Play Gigablack Lash мне нравится маленькая кисточка. Она узкая. Ею удобно работать, прокрашивать нижние ресницы. К тому же она компактная, и ее можно уместить даже в клатче».

Цена: ок. 1400 руб.

«Mineralize Multi-Effect Lash Charged Black имеет классическую кисточку, которой удобно пользоваться. Тушь хорошо держится, создает объем, удлиняет. И она минеральная.

Я вообще не верю во все эти фантастические эффекты, которые обещает реклама туши. Бывают туши объемные и удлиняющие или водостойкие и те, что смываются теплой водой. Какую выбрать — дело вкуса. В принципе, почти любой тушью можно хорошо прокрасить ресницы».

11. Tint для бровей Anastasia Beverly Hills

Цена: ок.1250 руб.

«Тинт для бровей — средство невероятно удобное и простое в использовании. Он не рисует бровь, а просто добавляет немного цвета, создает объем. Хорошо подходит для тех, у кого свои аккуратные брови и нужно лишь слегка их подчеркнуть.

С помощью тинта я могу сделать брови потеплее, более густыми. Тинт может помочь подкорректировать цвет, если это необходимо: немного затемнить блондинкам или высветлить брюнеткам. Есть два оттенка: золотой хорош для блондинок, чуть темнее — для шатенок и брюнеток.

Обычно продукты для бровей матовые, но это не совсем правильно. Натуральный волос имеет блеск! Именно поэтому в тинт для бровей Anastasia Beverly Hills добавлен перламутр. Мы слегка подкрашиваем — и легкий блеск делает бровь объемней, толще. Консистенция у тинта в меру жидкая и скорее напоминает тушь, чем гель. Средство в меру пигментированное, и им очень сложно нанести больше цвета, чем нужно».

12. Wow Color

Цена: ок. 2500 руб.

«Wow Color — это перламутровые тени для волос. Наносить их нужно кисточкой. Я считаю, что это удобная и классная вещь.

Если девушка, скажем, крашеная блондинка, у нее отросли черные корни, а времени сходить к парикмахеру нет — эти тени специально для такого случая. Они позволяют смягчить переход от цвета к отросшим корням, и темный оттенок становится менее заметен. Кстати, ими можно замаскировать седину. Можно сделать прическу, нанести тени, и корни не будут так выделяться».

13. Помады Ofra Atlantic City и Laguna Beach

Цена: ок. 1350 руб.

«Отличные матовые помады. Одна из моих любимых — Atlantic City. Это идеальный красный оттенок, который идет всем. Помада не сушит губы (в отличие, кстати, от Nouba Millebaci, которую рекомендует Лена Крыгина) и содержит синий пигмент, а значит, не желтит зубы, а наоборот, делает их визуально белее. Стойкость — супер, плюс отлично увлажняет».

Цена: ок. 1350 руб.

«Еще один универсальный цвет — Laguna Beach. Максимально естественный, оттенок выглядит примерно как цвет губ. Отлично подходит для ежедневного использования, для офиса и прогулок.

14. Becca Nude Lip Pencil

Цена: ок. 1600 руб.

«Этот карандаш — продукт незаменимый. С одной стороны он, как адаптер, подходит под все помады, цвет идеально совпадает с натуральным цветом губ. А с другой стороны — светлый кайял, который хорошо освежает.

Не белый, а именно бежевый карандаш распахивает глаза, они выглядят ярче, взгляд становится более свежим, отдохнувшим. Светлая сторона подходит и для того, чтобы подчеркнуть контур губ, если что-нибудь нужно подправить или высветлить галочку на верхней губе».

Средства, которые можно исключить из своей косметички

1. Пудра. Многие девушки наносят ее каждые пять минут, и это большая ошибка. Она закупоривает поры, кожа от этого только портится. Лучше использовать легкий тон и матирующие салфетки в течение дня.

2. Карандаши для бровей. Я рад, что сейчас многие обратили внимание на свои брови, но, как всегда, некоторые злоупотребляют и творят что-то странное: слишком четкие, нарисованные, грубые брови…

3. Трафареты для бровей. Слишком велик риск выбрать то, что совершенно не подходит для вашего лица. Трафареты — совсем для новичков. Если же у вас не получается рисовать красивые и аккуратные брови самостоятельно, лучше обратиться к визажисту, чтобы он сделал трафарет под вашу форму бровей.

