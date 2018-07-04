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5 лучших легких тональных средств, которые не перегружают кожу
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5 лучших легких тональных средств, которые не перегружают кожу 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Benefit Hello Happy Soft Blur Foundation SPF 15  Новинка от Benefit обещает выровнять тон и рельеф с эффектом «блюра», скрыть несовершенства без ощущения маски на лице. Казалось бы, что еще можно желать. Плотность покрытия легко можно регулировать от суперлегкого до среднего. Как бонус — солнцезащитный фактор SPF 15, что очень ценно в условиях летнего зноя.
Bobbi Brown Nude Finish Tinted Moisturizer
Те, кто вовсе не приемлет тональные средства в летний период, оценят увлажняющий крем с легким оттенком от Bobbi Brown. Ждать от него маскировки не стоит, а вот сияние, увлажнение и естественный тон — это к нему.
Yves Saint Laurent Top Secrets CC-крем
Главная задача CC-крема — подстроиться под тон кожи и усовершенствовать его. Вариант от YSL с этим отлично справляется. Средство представлено в трех оттенках: розовый — освежит, абрикосовый — подарит золотистое сияние, а лавандовый — нивелирует пигментные пятна.
Dior Backstage Face & Body
​Это средство войдет в историю как тон, который был использован для свадебного макияжа Меган Маркл. Дает очень тонкое, почти невидимое, покрытие — веснушки останутся при вас. Формула водостойкая, поэтому бояться, что макияж «сползет» к концу дня, что особенно актуально в жару, не стоит.
Chanel Les Beiges Sheer Healthy Glow Tinted Moisturizer
Еще один гибрид между увлажняющим средством и тоном. Его главное достоинство — красивый сатиновый финиш и солнцезащитный фактор SPF 35, поэтому его смело можно брать с собой в отпуск.
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