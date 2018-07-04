Виктория Бекхэм клянется, что эти две маски заставят кожу сиять всего за 15 минут

Виктории Бекхэм большая семья, собственная бизнес-империя, выверенный стиль и… давние проблемы с кожей: жирная в Т-зоне и с периодическими высыпаниями, с которыми Вики боролась с юности. Неудивительно, что уход за кожей для знаменитости и сегодня один из главных пунктов. И ей удается поддерживать вид в прекрасном состоянии! А это значит, что некоторые бьюти-секреты Вики можно взять на вооружение.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

15 Июн 2018 в 12:37 PDT Недавно супруга Дэвида Бекхэма рассказала в своем инстаграме, что использует разные средства для разных целей. Так, после тяжелой рабочей недели «оживить» кожу ей помогает маска Lancer Radiance Awakening Mask Intense с антиоксидантами и витамином С. Это средство, по словам Вики, буквально заставляет ее лицо сиять и к тому же помогает бороться с пигментацией и черными точками. Правда, оно не каждому по карману — его цена 140 долларов (около 8 800 руб.).

Lancer Radiance Awakening Mask Intense, 8 800 руб.

А вот после перелетов, особенно на длительные расстояния (Виктория регулярно летает из Лондона в Нью-Йорк и обратно), когда весь организм и кожа в том числе, испытывает джетлаг, звезда делает японскую маску SUQQU Face Stretch Mask. «Потрясающая маска для лица, — написала дизайнер об этой находке. — Особенно если ты на ногах с четырех утра из-за джетлага». Этот продукт Вики использует для увлажнения кожи и для избавления от желтизны и шелушения, которые появляются из-за сухого воздуха в самолете. Для достижения эффекта хватает всего 15 минут. Стоимость маски составляет 72 доллара (около 4 500 руб.).

SUQQU Face Stretch Mask, 4 500 руб.

Кстати, напомним, что еще весной Виктория Бекхэм объявила о начале работы над собственной уходовой линией косметики. «Я разрабатываю кремы и парфюм. Мне не хватает в жизни некоторых вещей, и я решила просто сделать их сама», — сообщила тогда бывшая «перчинка». Жаль только, что дату выпуска она пока не озвучила.