Самые эффективные точечные средства против акне и воспалений

Чистая и гладкая кожа без единого изъяна — это миф! Даже у супермоделей не все так гладко. Нет-нет да и выскочит прыщик, который испортит всю картину. Конечно, его можно замаскировать корректором, тональником и пудрой. Только основная проблема решена не будет. Рассказываем о 8 самых эффективных средствах против акне и прочих воспалений.

Wart Drops, Purity Herbs

Идеальный помощник в борьбе с несовершенствами родом из Исландии. В его составе — целый сбор лекарственных трав (чистотел, календула, одуванчик, арника горная, ромашка аптечная, мускатник душистый, чайное дерево и можжевельник), а также цетиловый спирт. Несмотря на наличие последнего, капли не сушат кожу, а лишь подсушивают конкретное воспаление, убивают микробы, которые провоцируют появление прыщиков, и за максимально короткий срок «стирают» их. Использовать средство нужно точечно, желательно сразу после появления высыпания. Но будьте готовы к тому, что при взаимодействии капель с кожей может ощущаться легкое жжение и пощипывание. Но это нормальная реакция, поэтому пугаться и быстрее смывать продукт с кожи не нужно.

Средство для проблемной кожи Wart Drops, Purity Herbs (2 000 руб.)

Hyseac Bi-stick Local Skin Care, Uriage

Это средство — палочка-выручалочка в критических ситуациях! Оно не только подсушит выскочивший прыщик, но и идеально его замаскирует благодаря имеющемуся на другом конце корректору. В состав лосьона входят BHA— и AHA-кислоты, которые ускоряют процесс регенерации и борются с несовершенствами; знаменитая термальная вода из источника Uriage, которая увлажняет кожу, защищая от сухости; косметический спирт, который обладает подсушивающими и антисептическими свойствами; экстракт корня солодки, который снимает воспаления и минимизирует покраснения; уникальный комплекс TLR2-Regul и пироктон оламин, которые убивают болезнетворные бактерии, провоцирующие появление акне. Подсушивающий лосьон работает моментально: уже на следующий день от покраснений не останется и следа, а сами высыпания заживают намного быстрее обычного.

Двусторонний стик Hyseac Bi-stick Local Skin Care, Uriage (526 руб.)

Gomme SOS Boutons Sport Eraser, Yves Rocher

Бюджетный, но очень эффективный гель против высыпаний, которые устраняются благодаря активному действию салициловой кислоты, которая оказывает антибактериальное действие. Экстракт алоэ вера, без которого не обходится практически ни один продукт Yves Rocher, обладает дермокорректирующими и успокаивающими свойствами и за короткий срок минимизирует воспаления. Удобно, что SOS-гель можно наносить не только под макияж, но и поверх него (например, когда воспаление появилось в середине дня, а вы уже нанесли мейкап). Удобный резиновый наконечник позволяет наносить средство точечно сразу на воспаленный участок.

Гель-корректор SOS точечного действия для проблемной кожи Gomme SOS Boutons Sport Eraser, Yves Rocher (309 руб.)

Spot Essence, Vitabrid C12 Лечебная эссенция с витамином С, оксидом цинка, азелаиновой кислотой и экстрактами 7 целебных трав (камелия, азиатская центелла, чайное дерево, бамбук, кактус, портулак и омела) действует мгновенно. Видимый результат будет уже после первого применения: исчезнут покраснения, уменьшится воспаление, закрытые прыщики «созревают», а поверхностные — подсушиваются и быстро проходят. Кроме того, эссенция активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение, повышает местный иммунитет, борется с возбудителями угревой сыпи, акне и раздражениями, предотвращает появление розацеа и купероза, регулирует работу сальных желез и дарит дополнительное увлажнение. В составе нет никаких парабенов, минеральных масел, синтетических ингредиентов и ароматизаторов — только чистая органика, полезная для здоровья и красоты кожи.

Эссенция Spot Essence, Vitabrid C12 (1 180 руб.)

AC Clean Up Pink Powder Spot, Etude House

Приятного розового цвета эссенция деликатно подсушивает и лечит воспаления, а все благодаря составу, в который вошли центелла азиатская, масло чайного дерева, салициловая кислота, экстракты японского кипариса и папайи. В средстве две фазы: жидкая и пудровая. Первая открывает и очищает закупоренные поры, отшелушивает ороговевшие клетки, предупреждает появление новых высыпаний, ускоряет заживление и помогает избавиться от постакне. Пудровая фаза регулирует выработку себума, матирует кожу, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, а также защищает прыщик от попадания в него бактерий. Кстати, помимо лечения акне, AC Clean Up Pink Powder Spot прекрасно осветляет пигментные пятна.

Точечное средство для борьбы с акне AC Clean Up Pink Powder Spot, Etude House (890 руб.)

A-Nox Plus Retinol Spot Treatment Gel, Holy Land

Гениальное изобретение, которое буквально на глазах рассасывает высыпания и стимулирует заживление акне. И все это благодаря уникальному составу, в который входят чистый ретинол, масла мяты и эвкалипта, сера, аллантоин, экстракт аптечной ромашки, камфора и бисаболол. Вместе они выводят шлаки и токсины, уменьшают красноту, отек и другие признаки воспаления, дезинфицируют поражение и ускоряют процесс заживления. Уже через несколько часов после использования геля прыщик станет намного менее заметным, и его будет легче замаскировать тональным кремом.

Точечный гель A-Nox Plus Retinol Spot Treatment Gel, Holy Land (1 600 руб.)

The Skin House, Dr. Clear Magic Stick Roll

Эффективное средство в формате мини от высыпаний с роликовым аппликатором, которым удобно точечно наносить содержимое на проблемный участок. Оно моментально успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснение, ускоряет процесс заживления акне, а также купирует прыщ еще на стадии «зародыша», если вовремя среагировать на опасность. В его составе — полезные и натуральные компоненты: масло чайного дерева (мощный антисептик и подсушиватель), сок алоэ вера (смягчитель и увлажнитель), экстракт гамамелиса (успокаивает кожу и ускоряет процесс регенерации тканей), ягоды асаи (нейтрализуют агрессивное воздействие свободных радикалов). Все вместе компоненты решают одну проблему — борются с прыщом, которые просто мечтает разрушить все ваши планы. По консистенции средство напоминает слегка маслянистую водичку, однако никакой жирности и липкости после него не остается. После нанесения на кожу The Skin House приятно холодит кожу, что добавляет ему дополнительных бонусов в копилку.

Карандаш антивоспалительного действия The Skin House, Dr. Clear Magic Stick Roll (1 530 руб.)

Expert Points Noirs, Payot

Изначально гель был предназначен для глубокого очищения пор от черных точек, но его «побочное действие» оказалось намного обширнее и полезнее. Активные компоненты: витамин A, салициловая кислота, аллантоин, каламин, оксид цинка, экстракты мяты, ромашки, герани и шиповника, — действуют единой командой, значительно уменьшая количество воспалений. Локально средство тоже действует прекрасно: если появился прыщик, гель быстро подсушит и нейтрализует его, окажет легкое обезболивающее, антисептическое, успокаивающее и отшелушивающее действие. Консистенция у геля нежирная: ложится хорошо, а впитывается быстро. Никаких ощущений стянутости или сухости. Кроме лечения воспалений, Expert Points Noirs доказал свою эффективность при порезах и ссадинах, себорейном дерматите, розацеа и укусах насекомых. Чистая и здоровая кожа обеспечена!

Гель-флюид против несовершенств Expert Points Noirs, Payot (1 690 руб.)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите