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Самые тонкие электронные татуировки в мире
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Самые тонкие электронные татуировки в мире 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Крайне дешевый процесс добавляет следовые количества электропроводимого сплава из жидкого металла на тату-бумагу, которая легко пристает к человеческой коже. Эти ультратонкие татуировки можно легко нанести с помощью воды, также как можно нанести детскую переводную картинку обыкновенной влажной губкой.
Другая электроника в нательных татуировках или требует сложных техники производства, либо ее гибкость недостаточна для нормального функционирования на коже.
Кармел Маджиди, профессор инженерной механики, не новичок в области в мягкой электроники. За последние годы он создал транзисторы из жидкого металла, невидимую проводку, самовосстанавливающуюся проводку и термопроводящую резину. Теперь он вместе с командой решил сделать самые гибкие и тонкие татуировки и преуспел.
"Наша техника проста, — говорит Маджиди. — Мы используем обыкновенный струйный принтер, который наносит следы серебряных наночастиц на временную тату-бумагу. Затем мы покрываем частицы тонким слоем сплава из индия и галлия для увеличения проводимости и усиления проводки. Такие татуировки получаются ультратонкими, гибкими и дешевыми в производстве".
Вдобавок к низкой цене у таких татуировок есть и другие преимущества. Они сохраняют свои функции при сгибе, складывании, скручивании и растяжении до 30% (а это типичная растяжимость человеческой кожи). Они вполне нормально подходят к изогнутым трехмерным поверхностям, вроде поверхности человеческого мозга или лемона.
Такие ультратонкие электротатуировки могут применяться в эпидермальном бионаблюдении, мягкой робототехнике, гибких дисплеях и многом другом.
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