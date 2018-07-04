Самые тонкие электронные татуировки в мире

Крайне дешевый процесс добавляет следовые количества электропроводимого сплава из жидкого металла на тату-бумагу, которая легко пристает к человеческой коже. Эти ультратонкие татуировки можно легко нанести с помощью воды, также как можно нанести детскую переводную картинку обыкновенной влажной губкой.

Другая электроника в нательных татуировках или требует сложных техники производства, либо ее гибкость недостаточна для нормального функционирования на коже.

Кармел Маджиди, профессор инженерной механики, не новичок в области в мягкой электроники. За последние годы он создал транзисторы из жидкого металла, невидимую проводку, самовосстанавливающуюся проводку и термопроводящую резину. Теперь он вместе с командой решил сделать самые гибкие и тонкие татуировки и преуспел.

"Наша техника проста, — говорит Маджиди. — Мы используем обыкновенный струйный принтер, который наносит следы серебряных наночастиц на временную тату-бумагу. Затем мы покрываем частицы тонким слоем сплава из индия и галлия для увеличения проводимости и усиления проводки. Такие татуировки получаются ультратонкими, гибкими и дешевыми в производстве".

Вдобавок к низкой цене у таких татуировок есть и другие преимущества. Они сохраняют свои функции при сгибе, складывании, скручивании и растяжении до 30% (а это типичная растяжимость человеческой кожи). Они вполне нормально подходят к изогнутым трехмерным поверхностям, вроде поверхности человеческого мозга или лемона.

Такие ультратонкие электротатуировки могут применяться в эпидермальном бионаблюдении, мягкой робототехнике, гибких дисплеях и многом другом.