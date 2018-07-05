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Бронзовая сияющая кожа — секрет Хейли Болдуин
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Бронзовая сияющая кожа — секрет Хейли Болдуин 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Как создать на коже естественный эффект загара с легким свечением — ваша инструкция от супермодели готова.
Вам понадобится всего два средства: палетка для контуринга с хайлайтером и корректором и флюид с легкой текстурой и оттенком загара.
Распределите флюид по зонам лица, на которые чаще всего попадают солнечные лучи — скулы, верхнюю часть лба и виски. Хейли наносит средство и на область вокруг носа, чтобы имитировать натуральный загар и здоровый блеск кожи.
Дополнительно подчеркните скулы средством для контуринга и добавьте лицу сияния при помощи хайлайтера. Бьютихак модели: распределять бронзирующие средства не только на область под скулой, но и на «яблочки» щек — так вы будете выглядеть более загорелой.
Редактор BeautyHack Дарья Сизова выбрала средства, с помощью которых можно сделать такой макияж
Флюид для сияния кожи Fluid Sheer, 03, Giorgio Armani
Хайлайтер Freedom HD Highlihter Trio JLO, Inglot
Контурная палетка Face Contour Kit, Sleek
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