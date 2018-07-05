Бронзовая сияющая кожа — секрет Хейли Болдуин

Как создать на коже естественный эффект загара с легким свечением — ваша инструкция от супермодели готова.

Вам понадобится всего два средства: палетка для контуринга с хайлайтером и корректором и флюид с легкой текстурой и оттенком загара.

Распределите флюид по зонам лица, на которые чаще всего попадают солнечные лучи — скулы, верхнюю часть лба и виски. Хейли наносит средство и на область вокруг носа, чтобы имитировать натуральный загар и здоровый блеск кожи.

Дополнительно подчеркните скулы средством для контуринга и добавьте лицу сияния при помощи хайлайтера. Бьютихак модели: распределять бронзирующие средства не только на область под скулой, но и на «яблочки» щек — так вы будете выглядеть более загорелой.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова выбрала средства, с помощью которых можно сделать такой макияж

Флюид для сияния кожи Fluid Sheer, 03, Giorgio Armani

Хайлайтер Freedom HD Highlihter Trio JLO, Inglot

Контурная палетка Face Contour Kit, Sleek