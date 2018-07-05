Волочковой рекомендуют омолодиться

Анастасия Волочкова старательно поддерживает образ «звезда шпагата и бикини». Бывшая прима регулярно публикует довольно откровенные фотографии, которые увлеченно критикуют как хейтеры, так и некоторые поклонники. В последнее время манеры и внешний вид Анастасии интересуют и специалистов. Особенно специалистов пластической хирургии.

Волочкову нередко отчаянно критикуют за широкие плечи гренадера, лишний вес и отечность лица. Некоторые даже подозревают, что балерина злоупотребляет алкоголем. Но пластический хирург и доктор медицинских наук Давид Гришкян полагает, что для Анастасии не все потеряно и при желании (а также при помощи специалистов) артистка может вернуться к прежним формам изящной примы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

22 Июн 2018 в 10:37 PDT Профи рекомендует Волочковой процедуры коррекции веса вроде лицосакции, а также замену грудных имплантов (на разр поменьше). «Использовать все операции и процедуры, которые направлены на так называемый эффект „минус ткань“. Что касается лица, то тут везде присутствует отек, а он может быть вызван как наличием гиалуроновой кислоты, так и излишками веса», — цитирует специалиста Dni.ru

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)