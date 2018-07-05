Ещё
Волочковой рекомендуют омолодиться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочковой рекомендуют омолодиться 

Клео.Ру 18 минут назад
Фото: Клео.Ру
Анастасия Волочкова старательно поддерживает образ «звезда шпагата и бикини». Бывшая прима регулярно публикует довольно откровенные фотографии, которые увлеченно критикуют как хейтеры, так и некоторые поклонники. В последнее время манеры и внешний вид Анастасии интересуют и специалистов. Особенно специалистов пластической хирургии.
Волочкову нередко отчаянно критикуют за широкие плечи гренадера, лишний вес и отечность лица. Некоторые даже подозревают, что балерина злоупотребляет алкоголем. Но пластический хирург и доктор медицинских наук Давид Гришкян полагает, что для Анастасии не все потеряно и при желании (а также при помощи специалистов) артистка может вернуться к прежним формам изящной примы.
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
22 Июн 2018 в 10:37 PDT  Профи рекомендует Волочковой процедуры коррекции веса вроде лицосакции, а также замену грудных имплантов (на разр поменьше). «Использовать все операции и процедуры, которые направлены на так называемый эффект „минус ткань“. Что касается лица, то тут везде присутствует отек, а он может быть вызван как наличием гиалуроновой кислоты, так и излишками веса», — цитирует специалиста Dni.ru.
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
2 Июл 2018 в 8:05 PDT  В то же время специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин считает, что Анастасия не слишком тщательно ухаживает за кожей. «Скорей всего, делает какие-то инъекции, но, видимо, совсем не те, что надо, так как кожа, скажем честно, не выглядят красивой, ухоженной и напитанной влагой. Надо прекратить походы к косметологу „по знакомству“ и найти профессионала. Задача №1 — подтянуть коллаген. Во-вторых, ей однозначно показана блефаропластика», — сказал медик журналистам EG.ru.
Клео.Ру: последние новости
Лада Дэнс показала результаты пластики Галкин показал естественную Пугачеву Кержаков обвинил жену в попытке избавиться от ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские мужчины! Что с вами не так?»116
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»86
Назван главный секрет обретения плоского живота5
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына3
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение