Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года

Вряд ли, глядя на эту красивую и стройную девушку, кто-то поверит, что еще три года назад ее вес приближался к 1,5 центнерам. Но это действительно так. До 2014 года Лора Микетич весила 140 килограммов и иронично называла себя «Железная великанша».

@theirongiantess

Лора говорит, что упитанной она была всегда, но не считала это чем-то, что мешает жить. Скорее, она не обращала на лишний вес внимания. А он, между тем, рос и начинал доставлять проблемы. Среди «побочных эффектов» лишнего веса врачи отмечали гипертонию, гипертиреоз и состояние, близкое к диабету.

@theirongiantess

Тогда-то Лора осознала, что необходимо что-то делать. Проще всего было решиться на операцию и избавиться от лишнего веса посредством хирургического вмешательства. Но не зря, наверно, Микетич назвала себя «железной»: она не пошла по простому пути, а решила худеть другим способом.

Для начала Лора проштудировала горы специальной литературы, рассказывающей, как правильно худеть без вреда для здоровья. Затем девушка записалась в спортзал и начала заниматься почти каждый день. Больше всего ее впечатлили упражнения со штангой.

@theirongiantess

Разумеется, физическую активность необходимо было сочетать с правильным питанием. Лора исключила из своего рациона все вредные продукты и алкоголь.

«Я перестала питаться фастфудом. Прекратила алкогольные вечеринки с друзьями. Я перестала выбрасывать деньги на всякую ненужную и вредную ерунду»,

— говорит Микетич.

В результате упорной борьбы с лишним весом (и с самой собой, разумеется) Лора похудела за год на 52 килограмма без всякого хирургического вмешательства. Правда, под нож ей все-таки пришлось лечь: резкий сброс веса «поспособствовал» обвисанию кожи. «На память» о прошлой жизни у Лоры остался шрам от операции.

@theirongiantess

На достигнутом Микетич останавливаться не собирается, продолжая работать над собой и своим телом. Она активно ведет блог в Instagram, где рассказывает о своей жизни и тренировках, а также мотивирует своих подписчиков к здоровому образу жизни.

@theirongiantess

Лора утверждает, что наша жизнь — полностью под нашим контролем:

«У меня больше нет проблем со здоровьем, жизнь изменилась в лучшую сторону. Не надо ни к чему долго готовиться, есть только «здесь и сейчас». Идите и делайте! И у вас обязательно все получится!».

И собственным примером «Железная великанша» показывает, что этот принцип работает.