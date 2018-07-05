Ещё
Макияж, который старит: как не стоит краситься после 35 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макияж, который старит: как не стоит краситься после 35 лет 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Грамотный макияж может сделать тебя красивее, желаннее и увереннее в себе. Но так же легко он может «сыграть» против тебя — подчеркнуть недостатки или добавить возраста. В нашей подборке мы расскажем о том, какие приемы в макияже старят и как точно не стоит краситься после 35 лет.
Плотный тон  Плотный матовый тональный крем хорошо маскирует недостатки кожи, но эффект «маски» едва ли помогает омолодиться. Чтобы выглядеть естественно и юно, выбирай кремы с легкой текстурой и сияющим эффектом. Интенсивные румяна
Мало того что слишком яркий цвет на щеках старит, он еще и может сделать тебя похожей на клоуна с детского утренника. А оно тебе надо? Используй полупрозрачные нейтральные тона, они придадут лицу свежесть и легкость. Тонкие темные брови
Брови «в ниточку» не только давно вышли из моды, но и прибавляют лишние года. Так что никаких тоненьких бровей, прокрашенных темным карандашом. Лучше сходи в броу-бар и попроси мастера подобрать тебе максимально естественную форму и цвет бровей. Тени с блестками
Блестящие тени — это очень красиво! А еще это может добавить пару лишних лет, ведь шиммер забивается в складки кожи и лишний раз подчеркивает их. Отдай предпочтение матовым и обязательно используй базу под тени, чтобы они не скатывались. Темные помады
Винные и фиолетовые помады уже который год на пике популярности. Но использовать их нужно крайне аккуратно. В противном случае они не только визуально состарят, да еще и сделают похожей на неформалку из 2007-го. Выбирай помады нейтральных цветов и оттеночные блески, они точно не подведут. Подготовила Маргарита Хаукссон
Карельские вести: последние новости
Как правильно выбрать бюстгальтер для большой груди Опасная косметология: 4 популярных процедуры, о вреде которых умалчивают Оставь на потом: 5 процедур, которые лучше не делать до 35 лет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров29
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках12
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает4
«Русские мужчины! Что с вами не так?»182
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение