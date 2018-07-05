Макияж, который старит: как не стоит краситься после 35 лет

Грамотный макияж может сделать тебя красивее, желаннее и увереннее в себе. Но так же легко он может «сыграть» против тебя — подчеркнуть недостатки или добавить возраста. В нашей подборке мы расскажем о том, какие приемы в макияже старят и как точно не стоит краситься после 35 лет.

Плотный тон Плотный матовый тональный крем хорошо маскирует недостатки кожи, но эффект «маски» едва ли помогает омолодиться. Чтобы выглядеть естественно и юно, выбирай кремы с легкой текстурой и сияющим эффектом. Интенсивные румяна

Мало того что слишком яркий цвет на щеках старит, он еще и может сделать тебя похожей на клоуна с детского утренника. А оно тебе надо? Используй полупрозрачные нейтральные тона, они придадут лицу свежесть и легкость. Тонкие темные брови

Брови «в ниточку» не только давно вышли из моды, но и прибавляют лишние года. Так что никаких тоненьких бровей, прокрашенных темным карандашом. Лучше сходи в броу-бар и попроси мастера подобрать тебе максимально естественную форму и цвет бровей. Тени с блестками

Блестящие тени — это очень красиво! А еще это может добавить пару лишних лет, ведь шиммер забивается в складки кожи и лишний раз подчеркивает их. Отдай предпочтение матовым и обязательно используй базу под тени, чтобы они не скатывались. Темные помады

Винные и фиолетовые помады уже который год на пике популярности. Но использовать их нужно крайне аккуратно. В противном случае они не только визуально состарят, да еще и сделают похожей на неформалку из 2007-го. Выбирай помады нейтральных цветов и оттеночные блески, они точно не подведут. Подготовила Маргарита Хаукссон