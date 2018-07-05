Мнение эксперта: все, что вы должны знать об SPF-защите

Колумнист BeautyHack Анжелика Баклага — о разнице между физическими и химическими УФ-фильтрами, влиянии ультрафиолетового излучения на кожу и о том, какие маркировки должны быть на вашем солнцезащитном креме.

Защита от солнечных лучей — набирающий обороты тренд. Давайте немного поговорим об ультрафиолетовом излучении, его влиянии на нашу кожу и разберемся, что такое SPF.

УФ-излучение — электромагнитное излучение, характеризующееся частотой, длиной волны, поляризацией. Распространяется практически во всех средах, занимает спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

УФ-излучение делится на два излучения: UV-B (315 — 280 нм) и UV-A (UV-A II 320-340 нм, UV-A I 340-400 нм, разделение UV-A излучения обусловлено различным фотобиологическим воздействием на ДНК). UV-B излучение проникает только в эпидермис, поэтому это излучение в большей степени обеспечивает ожоги, покраснения, повреждения кожи. UV-B излучение способствует фотостарению, огрубению кожи и подавлению иммунного эффекта в ней.

UV-A излучение проникает глубже и достает до дермы, делая кожу темнее при кратком сроке воздействия. Длительное воздействие UV-A излучения приводит к фотостарению, огрубению кожи, повреждению кератиноцитов в базальном слое кожи, повреждению ДНК, ослаблению иммунной системы кожи, усиливая фоточувствительность.

В нашей коже содержится меланин — белок, который обеспечивает нам цвет кожи, волос и глаз. Меланин — натуральный защитник кожи, он абсорбирует до 50-70% УФ-лучей.

UV-A излучение окисляет уже имеющийся меланин, UV-B излучение вызывает воспаление, которое выпускает новый меланин. Через 72 часа этот меланин способен защищать от UV-A излучения гораздо дольше, чем спровоцированный уже имеющийся меланин.

На заре развития солнцезащитной косметики, защита кожи была больше направлена на защиту от UV-B излучения. Однако, исследования в этой области показывают, что более повреждающим действием обладает UV-A излучение. Поэтому современная солнцезащитная косметика претерпела много изменений в лучшую сторону.

Всем нам известна аббревиатура SPF (sun protection factor). Это самое первое мерило защиты нашей кожи. SPF — мера, которая показывает, как долго крем защищает кожу от покраснения по сравнению с незащищенным кремом участком кожи (например, на солнце человек краснеет через 5 минут, с кремом SPF 15 человек может находится на солнце без покраснения: 5 минут*15 = 75 минут. То есть, через 75 минут кожа начнет отвечать первыми признаками воздействия УФ-излучения на кожу).

Как было сказано выше, исследования в этой области ведутся достаточно активно. И если сейчас говорить о направленной косметике — солнцезащитной, то она кроме SPF обязана иметь доказанную испытаниями защиту от UV-A излучения — PPD (persistent pigment darkening). Этот индекс сообщает о том, во сколько раз это солнцезащитное средство способно уменьшить дозу UV-A излучения. Его маркировка на этикетке — UVA в кружочке. На импортной косметике можно наблюдать «+» или «++» и так далее — это так же показатель защиты от UV-A излучения, но данный тип маркировки — требование азиатского рынка, не европейского.

А теперь перейдем к тем компонентам, которые позволяют средству иметь защиту от УФ-излучения — ультрафиолетовым фильтрам.

УФ-фильтры по механизму действия делятся на две группы: физические (неорганические) и химические (органические).

Неорганические (физические) УФ-фильтры (их всего два: оксид цинка и диоксид титана) — это достаточно крупные частицы, которые остаются на поверхности рогового слоя, отражают и рассеивают УФ-лучи, обеспечивают широкий спектр защиты (и от UV-B излучения, и от UV-A излучения). Под воздействием солнечного света неорганические УФ-фильтры не претерпевают никаких изменений. По сути, это «физический» барьер, как одежда (отсюда, собственно и их второе название). Плюсы таких УФ-фильтров в том, что они находятся на поверхности кожи, полностью безопасны, не претерпевают никаких химических изменений под воздействием солнечного света. К минусам можно отнести их потребительские качества: физические УФ-фильтры очень сильно «белят» кожу, иногда придавая ей синюшний оттенок. Так же при помощи одних только физических УФ-фильтров очень сложно достичь высокого уровня SPF. Для SPF 50 таких фильтров должно быть +\— 50%, считайте — обсыпаться белой пудрой.

К неорганическим (физическим) УФ-фильтрам обязательное требование — это размер (нельзя, чтобы размер доходил до категории «нано», так как под воздействием УФ-фильтра нано диоксид титана становится фотокатализатором и может запускать химические процессы в креме, которые идти не должны).

Органические (химические) УФ-фильтры: их перечень больше, некоторые из них обеспечивают защиту от UV-B излучения, некоторые от UV-A излучения, поэтому, чтобы они создавали защиту в широком спектре, их необходимо комбинировать. Органические (химические) УФ-фильтры остаются на поверхности и в пределах рогового слоя кожи, имеют структуру, которая способна поглощать УФ-энергию с последующим выделением тепла (ИК-излучение). То есть, они на некоторое время претерпевают химическое изменение, а потом возвращаются в исходное состояние. Плюсы таких УФ-фильтров в том, что они позволяют создавать приемлемые по потребительским качествам средства с высоким значением SPF. К минусам можно отнести их природу действия — это выделение тепла. Большая часть этого тепла рассеивается наружу, но некоторая часть воздействует на кожу и может негативно влиять на белки в клетках (именно эти молекулы не любят тепло). Однако с тем же, УФ-излучение наносит гораздо больший вред клеткам, чем тепло.

К органическим УФ-фильтрам обязательное требование — это фотостабильность (устойчивость под воздействием солнечного света). Так как УФ-излучение придает более высокую энергию органическим фильтрам, которые затем возвращаются к стандартному состоянию, преобразовав поглощенную энергетическую волну, фотостабильность гарантирует, что в креме и на коже вследствие таких энергетических изменений не будет индуцировано нежелательных химических реакций. Поэтому, органические (химические) УФ-фильтры не так опасны для кожи, как много лет назад, когда это направление только начинало развиваться.

В декоративной косметике (тональные средства, ВВ-, СС-кремы) часто можно видеть маркировку SPF. Это объясняется, с одной стороны, нарастающим трендом защиты, с другой стороны, тем, что пигменты, которые задают тон косметическому средству, это все тот же диоксид титана (покрытый необходимым цветом), который будет давать уровень SPF, а при добавлении органических фильтров — широкий спектр и высокий уровень защиты — приятный бонус к косметическому средству.

И еще: для дневных кремов ежедневного ухода достаточно уровня защиты SPF 20, максимум 30. После различных косметических процедур (пилинги, чистки и так далее) лучше прислушиваться к рекомендациям косметолога и покупать тот крем с SPF, который вам посоветовали (а это уже зависит от агрессивности процедуры, возраста и фототипа вашей кожи). Защита может варьироваться от SPF 30 до SPF 50. Выбирая специализированную солнцезащитную косметику, обращайте внимание не только на маркировку SPF, но и на наличие маркировки UVA. И да, SPF 50 защищает кожу от проникновения лучей на 98,3%. Дальнейшее увеличение SPF не усилит защиту, но оно так приятно маркетингу. Да и кто на открытом солнце будет находиться более 6-8 часов?