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Средство за 5$ помогает Дженнифер Энистон и Эмилии Кларк сохранить макияж губ
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Средство за 5$ помогает Дженнифер Энистон и Эмилии Кларк сохранить макияж губ 

Журнал ОК! 3 часа назад
Поиск идеальной помады частенько напоминает археологические раскопки: то цвет не тот, то неподходящая текстура. Кремообразные и атласные помады приходится поправлять в течение дня, а матовые в большинстве случаев пересушивают губы. К счастью, голливудские звезды знают, как бороться с этими проблемами. Звездный визажист Джиллиан Демпси рассказала, какое бюджетное средство помогает Дженнифер Энистон и Эмилии Кларк достичь идеального эффекта на губах.
Оказывается, все просто — знаменитости используют промокательные салфетки DHC Blotting Paper. И хотя салфетки предназначены для удаления лишнего блеска с лица, визажист Джиллиан Демпси нашла им другое применение! В составе салфеток натуральные волокна, которые и поглощают излишки жира. Стоимость упаковки из 100 штук всего 5$. И это не реклама, Джиллиан не так давно опубликовала снимок Дженнифер Энистон с салфеткой на губах.
Тишина на площадке! Шутка! Вот так мы фиксируем помады, чтобы она держалась весь день.
Теперь осталось повторить этот трюк дома!
Дженнифер Энистон
Эмилия Кларк
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