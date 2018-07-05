Средство за 5$ помогает Дженнифер Энистон и Эмилии Кларк сохранить макияж губ

Поиск идеальной помады частенько напоминает археологические раскопки: то цвет не тот, то неподходящая текстура. Кремообразные и атласные помады приходится поправлять в течение дня, а матовые в большинстве случаев пересушивают губы. К счастью, голливудские звезды знают, как бороться с этими проблемами. Звездный визажист Джиллиан Демпси рассказала, какое бюджетное средство помогает Дженнифер Энистон Эмилии Кларк достичь идеального эффекта на губах.

Оказывается, все просто — знаменитости используют промокательные салфетки DHC Blotting Paper. И хотя салфетки предназначены для удаления лишнего блеска с лица, визажист Джиллиан Демпси нашла им другое применение! В составе салфеток натуральные волокна, которые и поглощают излишки жира. Стоимость упаковки из 100 штук всего 5$. И это не реклама, Джиллиан не так давно опубликовала снимок Дженнифер Энистон с салфеткой на губах.

Тишина на площадке! Шутка! Вот так мы фиксируем помады, чтобы она держалась весь день.

Теперь осталось повторить этот трюк дома!

Дженнифер Энистон

Эмилия Кларк