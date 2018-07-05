3 причины, из-за которых у вас появляются тёмные круги под глазами

Первая причина — аллергии. Вы просто-напросто постоянно трёте глаза, а потому становитесь похожи на зомби (хотя и спали положенные восемь часов).

Проблемы с кровообращением также могут быть причиной появления темных кругов. Нарушение сна, повышенная утомляемость, раздражительность, не самый «свежий» внешний вид — все это может быть следствием дистонии. Срочно к врачу!

Ну и наконец причина номер три — некачественная или неподходящая косметика. Тонкая чувствительная кожа вокруг глаз на любые раздражители реагирует первой: если заметили несвойственные себе тёмные круги, недрогнувшей рукой выкидывайте средство в мусорное ведро.