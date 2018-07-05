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В Выхине-Жулебине провели мастер-класс по уходу за лицом
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В Выхине-Жулебине провели мастер-класс по уходу за лицом 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 4 июля, участницы проекта «Московское долголетие» филиала «Выхино» посетили мастер-класс по уходу за лицом.
Обучение проводила школа-студия «Истинная Леди». Мастера рассказали об изменениях кожи с возрастом, как правильно нужно ухаживать за ней, какие программы по уходу существуют, как подготовить лицо к нанесению косметики. Каждая участница могла попробовать любой вариант ухода на себе и рассказать свои впечатления, получить консультацию у косметолога или приобрести понравившееся ей средство.
Красота — страшная сила, она покоряет много вершин, помогает быть более уверенной и привлекательной. (вт)
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