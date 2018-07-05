Макияж, от которого у тебя закружится голова

Визажист Дайн Юн из Кореи знает, как удивить. Увидев ее работы, многие сомневаются — возможно ли это? (Да и мы сначала были в замешательстве.) Все дело в том, что с помощью косметики девушка создает оптическую иллюзию, которую можно сравнить со спецэффектами в кино. Используя вместо холста свое тело, она без труда делает лицо прозрачным и сливающимся с фоном или создает трехмерные пространства, как в фильмах с 3D-эффектом.

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Дейн не раз обвиняли в том, что она использует фотошоп. Но многочисленные видео на ее странице доказывают: все дело в умелом использовании косметики.

Публикация от Dain Yoon (@designdain)

5 Мар 2018 в 12:22 PST Подробнее: https://peopletalk.ru/article/makiyazh-ot-kotorogo-u-tebya-zakruzhitsya-golova/