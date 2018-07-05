Антивозрастной макияж для отпуска: фотки будут супер! (со схемами)

Шаг №1: увлажнение кожи и база

Любой макияж должен начинаться с увлажняющего крема, чтобы избежать пересушивания кожи и неравномерного впитывания последующих косметических средств. Затем в омолаживающем макияже нужно нанести праймер с матирующим эффектом (если речь идет о фото, другие виды праймеров дадут нежелательный жирный блеск). База поможет зафиксировать тональный крем и освежить лицо в целом. Великолепной базой под макияж станут продукты Gosh Velvet с системой для зрелой кожи от магазина «РИВ ГОШ». Они сделают кожу идеально гладкой и ровной и способствуют легкому нанесению макияжа.

Праймер Gosh Velvet​ Touch Fondation, цена: от 1 049 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Праймер Gosh Velvet​ Touch Apricot​, цена: от 1 049 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №2: тональный крем

После 40 лет к выбору тонального крема стоит отнестись серьезно, ведь его плотная текстура может подчеркнуть все морщинки. Альтернатива ему — CC-крем (он улучшает цвет лица) или BB-крем (он слегка выравнивает тон и скрывает видимые недостатки). Если крем подобран правильно, тон в тон, то в макияже для отпуска на море нет необходимости покрывать им все лицо. Достаточно нанести локально на проблемные зоны. Как правило, это область щек и носа, иногда — лба. Для создания невидимого покрытия используйте ВВ-кремы от компании Koreabutik. Крем Missha M Perfect Cover интенсивно увлажняет, улучшает текстуру кожи и создает легкое покрытие. Благодаря своему составу крем поддерживает тонус кожи лица, делая ее упругой и подтянутой, а также насыщает витаминами. Крем Lotus Color Change подстраивается под тон кожи, матирует, скрывает недостатки и создает идеально ровное покрытие.

ВВ-крем Missha M Perfect Cover, цена: от 770 руб.

ВВ-крем Lotus Color Change, цена: от 1 700 руб.

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Телефон: +7 (495) 409-78-87 Сайт: koreabutik.ru Шаг №3: консилер

Это средство имеет еще более легкую текстуру, чем любые тональные основы. Поэтому бежевые консилеры прекрасно подойдут для зоны вокруг глаз и переносицы. Цветные консилеры (корректоры) нужны лишь в том случае, если тональный крем не справился с определенными недостатками кожи. Их наносят точечно: фиолетовый устранит пигментацию и желтизну, желтый — венки и синюшность, зеленый — покраснения и сосудистые звездочки. Фиксируем все прозрачной пудрой. Шаг №4: бронзер

В омолаживающем макияже лучше всего использовать бронзер в виде пудры на два-три тона темнее кожи. Наносят его легкими движениями под скуловые кости (если втянуть щеки, появится углубление), на линию роста волос, на боковые части носа параллельными линиями, на контур нижней части лица. Основное правило: никакой графичности, все должно быть тщательно растушеванным и выглядеть как естественная тень. Шаг №5: хайлайтер

Чтобы завершить коррекцию овала лица, следует использовать хайлайтер-пудру, ведь без свечения лицо после тонального крема будет казаться плоским. В антивозрастном макияже хорошо работает хайлайтер с розовым отливом. Достаточно один раз пройтись кисточкой по спинке носа, скуловой части, выделить середину лба и подбородка. Излишки средства на фото будут выглядеть как жирный блеск, поэтому линии должны быть точными и легкими. Легкое мерцание на скулах создадут хайлайтеры Bobbi Brown от магазина «РИВ ГОШ». Также их хорошо сочетать с розовыми, бежевыми и персиковыми оттенками румян.

Хайлайтер Bobbi Brown Shimmerbrick Rose​,

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цена: от 3 655 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №6: румяна

Здесь играет роль цвет. Выигрышными для женщин после 40 будут персиковый или холодный розовый оттенок. Румяна наносим на яблочки щек, но не приближаемся к носогубной складке (это добавит возраста) и не задеваем зону вокруг глаз (это создаст эффект воспаленной кожи). Шаг №7: тени для бровей

Омолаживающий эффект лицу придают густые брови со здоровым блеском. Поэтому используем тени (они лучше карандаша, так как позволяют избежать графичных линий) и щеточку для бровей. Аккуратно прокрашиваем волоски и фиксируем их гелем. Чтобы брови выглядели аккуратно и естественно, воспользуйтесь тушью для бровей MIKATVONK AUTO от Koreabutik. Удобная щетка легко прокрашивает каждый волосок, создавая четкую линию брови.

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Телефон: +7 (495) 409-78-87 Сайт: koreabutik.ru Шаг №8: карандаш для макияжа глаз

Для такого макияжа визажисты советуют выбирать коричневый карандаш вместо черного. Закрашиваем межресничное пространство и приподнимаем с помощью карандаша угол глаза. Затем все тщательно растушевываем пушистой кисточкой. Шаг №9: тени для век и тушь для ресниц

С помощью матовых бежевых теней прокрашиваем складку века и угол глаза. Начинать движение стоит от внешнего угла глаза и вести до середины века. Матовые коричневые тени наносим на внешний угол глаза — лишь на ту часть, где был растушеван карандаш, и смахивающими движениями растушевываем пушистой кистью. Матовыми бежевыми тенями подводим угол нижнего века и соединяем его с нижним. Сатиновые тени наносим на внутренний уголок глаза. В складку века можно добавить немного теплого персикового или нежно-розового оттенка. Туши для повседневного макияжа не должно быть много, но для хорошей отпускной фотографии ее стоит нанести дважды. Объемная и удлиняющая тушь сделает взгляд более открытым и добавит выразительности. Тушь Delight Circle Lens от Koreabutik имеет изогнутую щеточку и угольно-черные пигменты, обеспечивающие интенсивный цвет. Тушь 360 Volume & Longlash с профессиональной щеточкой и водостойким эффектом сохранит ваши ресницы в идеальном состоянии даже во время купания.

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Телефон: +7 (495) 409-78-87 Сайт: koreabutik.ru Шаг № 10: праймер для губ и помада

Праймер для губ — must have в косметичке женщин после 45. Он выравнивает поверхность губ, заполняет рельеф, чем сразу визуально омолаживает лет на пять, а то и на десять. Омолаживающий эффект дают персиковые, коралловые и нежно-розовые оттенки помады. Если помада матовая, стоит нанести блеск на середину верхней и нижней губы и добавить тонкие полоски хайлайтера над верхней и под нижней губой. Понятные рекомендации для красивого макияжа:

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