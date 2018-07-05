Подвести черту: 7 подводок для глаз, которые должны быть в косметичке

Ты уже наверняка посмотрела все видеоуроки по созданию идеальных стрелок и теперь ищешь подходящее средство. Мы сделали это за тебя и нашли 7 лучших подводок для глаз. Тебе остается только выбрать!

Diorshow On Stage Liner, Dior

Этот лайнер подойдет тем, кто стремится сделать свой макияж креативным. Фетровый аппликатор в виде маркера обтекаемой формы позволяет четко подчеркнуть линию роста ресниц. Благодаря его гибкости ты с точностью профессионального визажиста сможешь нарисовать как тонкую, так и широкую линию. Стойкая формула отвечает за сохранение цвета, выдерживая до 24 часов без подтеков.

Diorshow On Stage Liner, Dior, 2 415 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Diorshow On Stage Liner, Dior, 2 415 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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Stylo 4 Couleurs, Clarins

Создавай смелые выразительные образы с уникальной четырехцветной ручкой-подводкой от Clarins. Сочный зеленый оттенок эффектно подчеркнет цвет глаз, насыщенный фиолетовый — привнесет в образ загадочность, классический черный — придаст взгляду глубину и выразительность, а розовый можно использовать для контура губ.

Stylo 4 Couleurs, Clarins, 2 949 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Stylo 4 Couleurs, Clarins, 2 949 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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Metallic Eyeliner, NYX Cosmetics

Карандаш с кремовой текстурой представлен в шести мерцающих оттенках — от медных до розово-золотистых и серебристых. Насыщенная пигментами формула обеспечивает матовое покрытие с легким металлическим блеском. И еще один момент: у карандаша очень мягкий аппликатор, которым невероятно легко рисовать стрелки.

Metallic Eyeliner, Nyx Cosmetics, 599 руб.

Metallic Eyeliner, Nyx Cosmetics, 599 руб.

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Eyeliner Feutre Fin, Vivienne Sabo

Этот фломастер создает эффектные стрелки на веках без особого труда. Он прост и удобен в применении, благодаря тонкому кончику рисует четкий контур, а современная упаковка air-tight предотвращает высыхание. В составе этого лайнера для глаз есть смягчающие и увлажняющие компоненты, которые заботятся о коже.

Feutre Fin, Vivienne Sabo, 310 руб.

Feutre Fin, Vivienne Sabo, 310 руб.

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Ультрастойкие тени-карандаш, Yves Rocher

После нанесения тени-карандаш сохраняют однородный и насыщенный оттенок, не растекаясь и не оставляя следов даже после занятий спортом. Благодаря кремовой текстуре, обогащенной маслом хлопка, и форме карандаша, удобной для нанесения, ультрастойкие тени-карандаш станут твоим новым незаменимым союзником. Кстати, у этого карандаша есть еще и встроенная точилка!

Yves Rocher, 669 руб.

Yves Rocher, 669 руб.

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Free Soul Eyeliner, Kiko Milano

Благодаря мягкой текстуре и высокой концентрации пигментов карандаш обеспечивает насыщенный цвет, позволяя сделать яркий акцент на макияже глаз. Он мгновенно придает взгляду загадочности. Карандаш обеспечивает четкий, равномерный и стойкий контур как верхнего, так и нижнего века. Продукт представлен в 6 оттенках.

Free Soul Eyeliner, Kiko Milano, 230 руб.

Free Soul Eyeliner, Kiko Milano, 230 руб.

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Гелевый карандаш-подводка для глаз, The Body Shop

Невероятно удобный в использовании водостойкий карандаш-подводка легко наносится и подчеркивает взгляд благодаря интенсивному оттенку. Аккуратный заостренный наконечник позволит нарисовать идеальные линии любой толщины для безупречного макияжа глаз. «Умная» формула содержит высокую концентрацию пигментов, которые раскрывают всю глубину и интенсивность цвета.

The Body Shop, 550 руб.

The Body Shop, 550 руб.

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