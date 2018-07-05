Как носят ароматы голливудские звезды?

Лив Тайлер

Лив — тот ещё парфманьяк: она обожает ароматы и с удовольствием пробует все новинки. «Пару капель я растираю между пальцами и наношу на живот. Да-да! Звучит странно, согласна, но этому трюку меня научил отец — и, поверьте, вам тоже стоит попробовать!» — делится актриса.

Актриса уже много лет верна композиции Kiehl’s Musk: «Я сначала использую одноимённый гель для душа, затем крем и уже только потом аромат… В итоге парфюм ложится слоями и стойко держится весь день».

Бэкхем никогда — то есть вообще никогда! — не наносит аромат на волосы. «Они становятся пушистыми, а яркость цвета со временем теряется. Поверьте, вам это не нужно!» — призывает Бэкхем.