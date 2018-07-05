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А он настоящий? Седокова показала неестественный пресс
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А он настоящий? Седокова показала неестественный пресс 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звезда опубликовала снимок в Instagram в топе и микрошортах и продемонстрировала свою накачанную фигуру.
В последнее время все девушки мира буквально «заболели» идеальным прессом. Насмотревшись на худощавых и накачанных моделей, все стали заниматься спортом и правильно питаться. И многие знаменитости решили не отставать от обычных девушек и тоже стали публиковать свои стройные и упругие тела в Instagram. На днях певица Анна Седокова решила поделиться со своими подписчиками очередным снимком. Чтобы фигура на фото была более заметной, звезда решила надеть самую «маленькую» одежду, которая у нее была — топ и микрошорты.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
5 Июл 2018 в 1:12 PDT  На снимке сразу бросается в глаза идеальный пресс, однако выглядит он довольно странно: косые мышцы пресса накачаны только с одной стороны, а вот прямые мышцы живота не прокачаны вовсе.
Не все поклонники Седоковой заметили подвох, поэтому стали писать, что звезда выглядит прекрасно, и даже спрашивали, как накачать такой стальной пресс.
В своих интервью глянцевым изданиям Седокова не раз признавалась, что любит бегать, заниматься йогой, пилатесом и, конечно, танцами. Все это помогает ей оставаться в отличной форме.
Взгляд со стороны
Алика Жукова, beauty-редактор:
— Сейчас и в самом деле все мечтают об идеальном прессе, возможно, многим девушкам кажется, что так они выглядят привлекательнее и сексуальнее. Однако большинству мужчин нравится, чтобы живот у женщин был более женственный, а не в кубиках. Такого же мнения придерживаются и многие врачи и психологи, объясняя это тем, что женская фигура не создана для накачанного пресса. Но не нужно думать, что это прекрасная отговорка от занятий спортом, просто нужно все делать умеренно. Каждый раз, перетруждая свой организм ежедневными силовыми или кардиотренировками, вы испытываете настоящий стресс, причем не только физиологический, но и психологический. Постоянное стремление к развитию и улучшению спортивных достижений чревато фанатизмом.
Именно поэтому не надо истязать себя тренировками, а посещать занятия йогой, пилатесом, боди-балетом — эти тренировки помогут создать более женственные формы, но при этом тело будет подтянутым и упругим.
Любите свое тело и прислушивайтесь к нему!
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