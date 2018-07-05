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Визажист Lancôme о трендах в макияже, эффектах «пьяно» и «форте» и новых лаках L’Absolu Lacquer для губ
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Визажист Lancôme о трендах в макияже, эффектах «пьяно» и «форте» и новых лаках L’Absolu Lacquer для губ 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Национальный визажист Lancôme Италия Андреа Трольо целый день красил губы посетительницам корнера бренда в «Галерее» новыми лаками L’Absolu Lacquer. Наш бьюти-редактор Алла Шарандина не прошла мимо и задала пару вопросов. Андреа, что это за вещь?
Новичок в семействе L’Absolu, которое в Италии все обожают — помады, блески для губ и лаки для ногтей. Теперь появился и гибрид: лак для губ с очень, очень глянцевым покрытием. В его основе — метилцеллюлоза, которая нужна для рассеивания света и шестичасовой стойкости. Обычно ее используют кондитеры как загуститель в кремах и бриошах. Но нам тоже надо!
Чтобы L’Absolu Lacquer держался на губах шесть часов, наносить его, видимо, тоже придется час?
Я вас умоляю: две секунды. Столько требуется на «сцепление» средства с губами. Еще две секунды — на второй подход, если хочется усилить цвет наслаиванием. Причем продержится он все это время без потерь. Обычно лаки для губ становятся матовыми через часок-другой, а L’Absolu Lacquer даже обед переживет.
Какой из семнадцати оттенков самый-самый?
Я без ума от золотого. Это и топ, и акцент на центр губ, и самостоятельное покрытие. Еще мне очень нравится, что впервые в палитре Lancôme появились темные цвета. И они могут выглядеть гуще и слабее в зависимости от количества слоев — такой эффект «пьяно» и «форте». Итальянки, кстати, любят сильные цвета — фиолетовый, коричневый, фуксию. Или носят совершенно голые губы. Наши женщины точно не сторонницы золотой середины, нюдовые и розовые помады тут грустят в косметических корнерах годами.
Какие мейкап-тренды можно воспроизвести новым лаком?
Лоллипоп-губы — абсолютно подиумная штука. Глянцевые, почти зеркальные, с градиентом из одного яркого оттенка в другой. Например, из кораллового в бордовый. Только пусть, пожалуйста, остальной макияж будет в минимал-жанре. Если без контуринга никак, лучше обойтись хайлайтером. Еще коричневым L’Absolu Lacquer можно нарисовать маленькие аккуратные веснушки — это супертренд в Милане. А если добавить оранжевых, желтых и золотых точек — то будет просто бомба.
А мы справимся с этой текстурой и такими амбициозными задачами?
Очень советую сходить и проверить это в косметическом магазине. Только не забудьте взять свою кисточку — или хотя бы антисептик, чтобы протереть аппликатор у тестера. На стенде Lancome он, кстати, всегда есть.
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