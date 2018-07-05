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3 знаменитые девушки — о бьюти-средствах, без которых они не могут жить
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3 знаменитые девушки — о бьюти-средствах, без которых они не могут жить 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кейт Хадсон
«Если увлажняющий крем — то только La Mer! Я пользуюсь им уже много лет, с подросткового возраста: для меня это идеальный способ быстро реабилитировать сухую кожу. Ну и, кстати, еще очень люблю масло для лица от Olay — бюджетный и действенный вариант», — советует актриса.
Кендалл Дженнер
Когда с производства сняли тональное средство Giorgio Armani Face Fabric, Кендалл была в самом настоящем шоке (о чем не преминула сообщить своим подписчикам). Кендалл, спокойно: марка уже вернула свой бестселлер в продажу.
Белла Хадид
Не выходит из дома без Lip Maximizer от Dior. «Это мой абсолютный маст-хэв! Губы с ним выглядят просто сногсшибательно», — рассказывает модель (и мы ее полностью поддерживаем!).
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