3 знаменитые девушки — о бьюти-средствах, без которых они не могут жить

«Если увлажняющий крем — то только La Mer! Я пользуюсь им уже много лет, с подросткового возраста: для меня это идеальный способ быстро реабилитировать сухую кожу. Ну и, кстати, еще очень люблю масло для лица от Olay — бюджетный и действенный вариант», — советует актриса.

Когда с производства сняли тональное средство Giorgio Armani Face Fabric, Кендалл была в самом настоящем шоке (о чем не преминула сообщить своим подписчикам). Кендалл, спокойно: марка уже вернула свой бестселлер в продажу.

Не выходит из дома без Lip Maximizer от Dior. «Это мой абсолютный маст-хэв! Губы с ним выглядят просто сногсшибательно», — рассказывает модель (и мы ее полностью поддерживаем!).