«А в старости вы ничего!»: яркий макияж превратил Надежду Сысоеву в даму преклонных лет

Новая фотография актрисы «Comedy Woman» не впечатлила публику, а даже, напротив, спровоцировала нелицеприятные высказывания. На красочном профессиональном снимке Надя вышла изрядно повзрослевшей за счет броского макияжа и волос, кажущихся седыми.

Давно Надежда Сысоева не давала злопыхателям возможности выплеснуть негатив в комментариях, и вот наконец новый снимок дал им подпитку, которую они так ждали. Поводом для обсуждений и нелицеприятных отзывов в комментариях стал провальный образ, пройти мимо которого не смогли даже поклонники. В сети подметили, что макияж превратил молодую артистку в женщину за шестьдесят, и признались, что будь это грим для какой-нибудь роли в кино, расхвалили бы визажиста за реалистичную работу. Но, вероятно, это всего лишь неудачный образ к очередной фотосессии. К тому же, кадр сделан настолько близко, что передает каждую морщинку и пору на лице, придавая еще больше возраста.

Безусловно, не обошлось и без комплиментов, но их, что немудрено, было гораздо меньше. Виновница шума не стала удалять язвительные высказывания, она просто привыкла к словам ненавистников и не принимает их близко к сердцу. «Постарели, однако!» «Ну ничего себе, как вас состарил это мейк!» «Ужасно смотритесь на этом фото» «Как будто специально образ старой женщины сделали, и волосы седые» «Рано вам еще стареть, смойте этот макияж!» «Хм… а в старости вы ничего!»

Кроме того, все активно обсуждают и худобу Сысоевой, а сама она не считает это своим недостатком и признается, что просто подготовилась к лету.