Инновационный продукт года 2018. Итоги 

Самые лучшие из инновационных товаров народного потребления стали обладателями заветной статуэтки и звания «Инновационный продукт года 2018». Торжественная церемония прошла на прогулочном лайнере vip-класса «River Palace», который курсировал по Москве-реке. Победители и гости торжества наслаждались роскошным обедом, восхитительными видами столицы, а так же получили сумку с товарами-победителями.
В церемонии награждения приняли участие члены экспертного совета: президент «Гильдии Маркетологов» Игорь Березин, издатель журнала «Гастроном» Наталья Чернышева, президент «Национальной торговой ассоциации» Вадим Зуйков, руководитель «Инновационного продукта» в России Светлана Гаврилова, а так же крупнейшие транснациональные и федеральные компании — производители товаров народного потребления и авторитетные СМИ.
Церемонию провел член экспертного совета премии, Главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий Реланд Групп (RCB&B), член Совета Гильдии Маркетологов, председатель комитета по международным делам СОМАР, Член-корреспондент Академии Имиджелогии России, советник Президента МТПП по маркетингу и брендингу Николас Коро.
Обладателем международной премии «Инновационный продукт года 2018 „стали следующие продукты:
Категория „Средства от кашля“
Продукт „Средство от кашля с уникальным смягчающим и успокаивающим действием“
Торговая марка Гексо Бронхо®
Категория „Слабительные средства“
Продукт: „Уникальное слабительное в формате микроклизмы для детей с первых дней жизни“
Торговая марка: Микролакс® для детей с 0 лет Категория „Обезболивающие средства“
Продукт: „Обезболивающие средства с длительным действием“
Торговая марка: Мотрин®
Категория „Терапевтический уход за кожей“
Продукт: „Активная фармацевтическая косметика“
Торговая марка: Aveeno®
Категория „Уход за лицом“
Продукт: Средства по уходу за лицом на основе натуральных ингредиентов из коллекций — Сияние Абрикоса, Свежесть Розы
Торговая марка Le Petit Marseillais®
Категория „Гели для душа Бьюти Терапия“
Продукт: „Гели для душа для домашнего СПА-ухода“
Торговая марка: Le Petit Marseillais®
Категория „Уход за волосами“
Продукт: „Средство по уходу за волосами на основе натуральных экзотических ингредиентов“
Торговая марка: OGX®
Категория „Женские гигиенические тампоны“
Продукт: Инновационные гигиенические женские тампоны
Товарный Знак: o. b. ®
Категория „Постельное белье“
За инновационное мягчение тканей Silicon finishing и рестайлинг упаковки
Торговая Марка: ВАСИЛИСА
Категория „Квас“
Торговая марка: „Милый дом“
Категория „Зубная паста“
Продукт: Мультикомпонентная черная зубная паста SPECIAL — BLACK LOTUS
Торговая марка: „SPLAT“
Категория: „Майонез“
Продукт: Майонез „Фермерский рецепт“
Торговая марка: „Ряба“
Категория „Серия средств мгновенного преображения по уходу за кожей лица“
Продукт: BEAUTY LAB Торговая марка: Faberlic
Категория „Профессиональная гигиеническая продукция /Диспенсеры“
Продукт: система бумажных полотенец Tork PeakServe
Торговая марка: Tork
Категория „Изотермическая продукция“
Продукт: „THERMOS Smart Lid“