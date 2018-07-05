Инновационный продукт года 2018. Итоги

Самые лучшие из инновационных товаров народного потребления стали обладателями заветной статуэтки и звания «Инновационный продукт года 2018». Торжественная церемония прошла на прогулочном лайнере vip-класса «River Palace», который курсировал по Москве-реке. Победители и гости торжества наслаждались роскошным обедом, восхитительными видами столицы, а так же получили сумку с товарами-победителями.

Церемонию провел член экспертного совета премии, Главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий Реланд Групп (RCB&B), член Совета Гильдии Маркетологов, председатель комитета по международным делам СОМАР, Член-корреспондент Академии Имиджелогии России, советник Президента МТПП по маркетингу и брендингу Николас Коро

Обладателем международной премии «Инновационный продукт года 2018 „стали следующие продукты:

Категория „Средства от кашля“

Продукт „Средство от кашля с уникальным смягчающим и успокаивающим действием“

Торговая марка Гексо Бронхо®

Категория „Слабительные средства“

Продукт: „Уникальное слабительное в формате микроклизмы для детей с первых дней жизни“

Торговая марка: Микролакс® для детей с 0 лет Категория „Обезболивающие средства“

Продукт: „Обезболивающие средства с длительным действием“

Торговая марка: Мотрин®

Категория „Терапевтический уход за кожей“

Продукт: „Активная фармацевтическая косметика“

Торговая марка: Aveeno®

Категория „Уход за лицом“

Продукт: Средства по уходу за лицом на основе натуральных ингредиентов из коллекций — Сияние Абрикоса, Свежесть Розы

Торговая марка Le Petit Marseillais®

Категория „Гели для душа Бьюти Терапия“

Продукт: „Гели для душа для домашнего СПА-ухода“

Торговая марка: Le Petit Marseillais®

Категория „Уход за волосами“

Продукт: „Средство по уходу за волосами на основе натуральных экзотических ингредиентов“

Торговая марка: OGX®

Категория „Женские гигиенические тампоны“

Продукт: Инновационные гигиенические женские тампоны

Товарный Знак: o. b. ®

Категория „Постельное белье“

За инновационное мягчение тканей Silicon finishing и рестайлинг упаковки

Торговая Марка: ВАСИЛИСА

Категория „Квас“

Торговая марка: „Милый дом“

Категория „Зубная паста“

Продукт: Мультикомпонентная черная зубная паста SPECIAL — BLACK LOTUS

Торговая марка: „SPLAT“

Категория: „Майонез“

Продукт: Майонез „Фермерский рецепт“

Торговая марка: „Ряба“

Категория „Серия средств мгновенного преображения по уходу за кожей лица“

Продукт: BEAUTY LAB Торговая марка: Faberlic

Категория „Профессиональная гигиеническая продукция /Диспенсеры“

Продукт: система бумажных полотенец Tork PeakServe

Торговая марка: Tork

Категория „Изотермическая продукция“

Продукт: „THERMOS Smart Lid“