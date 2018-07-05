Термальная вода: как правильно использовать

Жара, пыль, смог — верные спутники лета. И если скрыться от них не получается, можно хотя бы минимизировать их вредное влияние на кожу. Для этого вам потребуется термальная вода, которая уже давно прижилась в косметичках инста-блогеров и визажистов, но почему-то активно игнорируется обычными девушками. А зря!

Зачем коже термальная вода?

Термальная вода — это вода, которая была добыта «кровью и потом» из природных источников. Содержит она не просто H2O, которую, как думают многие, можно заменить водопроводной, а минеральные соли и другие полезные микроэлементы, насыщающие кожу необходимыми веществами, влагой и витаминами. Температура термальных вод превышает 40 градусов (не обожжетесь, не бойтесь), а по чистоте ее можно сравнить со слезами единорога. Концентрация полезных солей воды определяется глубиной ее добывания: чем глубже находится источник, тем выше ее минерализация. Пить ее можно, но она приносит куда больше пользы в наружном применении. Дерматологи даже говорят, что термальная вода прекрасно борется с дерматитами и экземами, особенно если правильно ее использовать. Про профилактику сухости, высыпаний и воспалений говорить нечего — работает до последней капли. Термальные воды богаты селеном, калием, кальцием, серой, натрием, цинком и кремнием.

Термальная вода бывает нескольких видов:

Изотоническая (слабоминерализованная) — состав воды максимально приближен к составу жидкости в тканях и клетках крови, поэтому никакого вреда она точно не принесет, а аллергическую реакцию тем более не вызовет. Такая вода рекомендуется для использования девушкам с чувствительной, обезвоженной и поврежденной кожей.

Гидрокарбонатно-натриевая — по-другому ее называют высокоминерализованной водой из-за значительного превышения уровня минеральных солей в составе. Пользоваться такой термалкой рекомендуется обладательницам жирной, проблемной, воспаленной кожи (хороша после ожогов). Благодаря высокому содержанию активных веществ вода именно лечит кожу: восстанавливает дерму, повышает защитные свойства, регулирует выработку себума, а также подсушивает воспаления.

Селеновая — идеальна для летнего времени и в качестве профилактики преждевременного старения. Входящий в состав селен имеет свойство нейтрализовать действие свободных радикалов, освежать кожу в жару и успокаивать после ожогов. Подходит обладательницам чувствительной, нормальной и комбинированной кожи.

Масляная и цветочная — производители решили поэкспериментировать и обогатить термальную воду эфирными маслами и растительными экстрактами. Зачем? Чтобы создать ажиотаж, привлечь еще больше покупателей и принести коже дополнительную пользу. В зависимости от ингредиентов термалка будет приносить конкретную пользу: защищать, успокаивать, увлажнять, питать, восстанавливать, омолаживать, освежать и т. д. Только, в отличие от чистой воды, добытой из природных источников, масляная и цветочная могут запросто вызвать аллергию, поэтому с ними нужно быть особенно внимательными.

Главная работа термальной воды заключается в ее умении успокаивать, снимать раздражение, насыщать кожу кислородом, ускорять обменные процессы, придавать сияние и оздоравливать клетки изнутри. Сама по себе термалка не увлажняет кожу, а лишь поддерживает в ней оптимальный водно-минеральный баланс. Пользоваться термальной водой можно и нужно в ситуациях, когда ваша кожа теряет влагу под действием внешних агрессивных факторов: в офисе из-за работающего обогревателя или кондиционера, на пляже из-за активного солнца, в самолете из-за перепадов давления и пониженной влажности воздуха… Кроме того, что термальная вода прекрасно восстанавливает водный баланс в клетках, спасает от обезвоживания и снимает воспаления, она работает как надежный фиксатор макияжа, компресс для зудящих укусов насекомых, усилитель кремов, сывороток, масок и эмульсий, «фильтр» тусклости и лоснистости кожи.

Самая большая ошибка, которую совершают многие девушки при использовании термальной воды: распылив на лицо, они оставляют ее самостоятельно высыхать. Этого делать нельзя ни в коем случае — кожа станет сухой, обезвоженной и тусклой. Это объясняется тем, что некоторые соли не только отдают, но и впитывают в себя микроэлементы, а также тем, что при высыхании бьюти-средства с капельками воды испаряется влага уже из кожи. Именно поэтому после сбрызгивания, через пару минут, нужно промокнуть излишки салфеткой. Если же после термальной воды вы намерены нанести другое ухаживающее средство, промокать ее салфеткой нет необходимости: она будет «тянуть» влагу и полезные вещества из косметики, тем самым усиливая их действие.

ТОП-7 термальных вод для лица

Thermal SPA Water, Vichy

Высокоминерализованная природная вода, добытая из недр вулкана Оверни. Средство борется сразу с несколькими проблемами одновременно: снимает воспаления, устраняет покраснения и раздражения, борется с тусклостью и сухостью, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, укрепляет защитные свойства эпидермиса, блокирует вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, сужает поры и борется с увяданием. Thermal SPA Water незаменима и для закрепления макияжа: мейк дольше сохранит свою свежесть и не поплывет из-за активной работы сальных желез.

Термальная вода Thermal SPA Water, Vichy (339 руб.)

Thermal Spring Water, La Roche-Posay

Термальная вода с большим содержанием селена подходит не только для увлажнения и освежения кожи, но и для лечения серьезных дерматологических заболеваний, как то: экземы, дерматита, псориаза, розацеа, акне и других. Она незаменима на отдыхе, поскольку может на раз-два решить проблемы с ожогами, царапинами и ссадинами. Благодаря сбалансированному физико-химическому составу Thermal Spring Water обладает выраженными антиоксидантными действиями, замедляет естественные процессы старения, смягчает, защищает кожу от внешних агрессоров, избавляет от зуда (после укусов насекомых особенно хороша) и снимает отечность.

Термальная вода Thermal Spring Water, La Roche-Posay (371 руб.)

Mineral Water Spray, Evian

Давным-давно, в 1789 году, граф Лезер, страдавший от болезни почек, наткнулся на целебный источник в живописном французском городке Эвиан-ле-Бен, что на южном берегу Женевского озера. Испив из него водицы, благородный сударь вмиг почувствовал себя лучше, а регулярное ее употребление и вовсе исцелило графа, что подтвердили многочисленные анализы. С тех пор источник Эвиан и одноименная минеральная вода славятся своими лечебными свойствами. Регулярное использование Mineral Water Spray существенно повышает уровень увлажнения, дарит мгновенное ощущение чистоты, обеспечивает качественный уход и восстанавливает упругость кожи. Этот спрей просто незаменим в летний зной, когда нужно моментально освежиться и спасти лицо и тело от пересушивания.

Термальная вода Mineral Water Spray, Evian (595 руб. по скидке)

Eau Thermale, Uriage

Термальная вода от аптечной марки Uriage добывается из источника у подножья Альп и содержит более 12 полезных микроэлементов, среди которых кальций, натрий, кремний, магний и т. д. Эта термальная вода максимально близка по своему составу клеткам эпидермиса, поэтому кожа ее не отторгает, не реагирует высыпаниями, шелушением и новоообразованиями. После распыления средства на коже ощущается легкий холодок, который проходит по мере высыхания капель. Кстати, Eau Thermale от Uriage не нужно промакивать — ее главная фишка во впитывании кожей без остатка.

Термальная вода Eau Thermale, Uriage (719 руб.)

Eau Thermale, Avene

Королева среди термальных вод! Она подходит для всех типов кожи — от жирной до сверхчувствительной, помогает коже проснуться, заставляет сальные железы работать правильно, сужает поры, предварительно вымыв из них всю грязь. После регулярного использования многие проблемы просто исчезнут, как страшный сон. За счет того что вода слабоминерализованна, она прекрасно успокаивает кожу после солнца, эпиляции, бритья, аллергической реакции, укуса насекомого и пореза. Кожу даже не будет щипать и стягивать! Надежная защита и увлажнение гарантированы.

Термальная вода Eau Thermale, Avene (359 руб.)

Spring Sea Water, КОРА

Фильтрованная изотоническая термальная вода, добытая у побережья провинции Бретань. Она практически полностью повторяет клеточный состав тела человека, поэтому любые нежелательные реакции после ее применения исключены. Минеральный состав впечатляющий: есть все необходимые микроэлементы, которые помогают стимулировать естественные механизмы увлажнения, пробудить «сонные» клеточки, ускорить обменные и регенерирующие процессы. В отличие от других термальных вод, Spring Sea Water довольно тяжелая и не ложится на кожу невесомой вуалью — это ее главный минус. Он перекрывается с лихвой существенными преимуществами: регулярное использование термалки делает кожу бархатной и гладкой, она приобретает красивый оттенок, исчезают землистость, безжизненность и сухость.

Термальная вода Spring Sea Water, КОРА (275 руб.)

Acqua Di Repole, Frais Monde

Эта термальная вода содержит большую концентрацию серы. Она станет настоящим спасением в летний зной, на отдыхе в тропических странах и в авиаперелете, а также выручит при солнечных ожогах, если под рукой не оказалось успокаивающего и ранозаживляющего средства. Термалка обладает увлажняющим, смягчающим, тонизирующим и освежающим действием. Аллергических реакций не вызывает, кожу не сушит, никаких вредных химических веществ не содержит. Только натуральные и гипоаллергенные компоненты, которые отвечают за красоту, сияние и здоровье кожи.

Термальная вода Acqua Di Repole, Frais Monde (1 125 руб.)

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