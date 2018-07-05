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«Пока не старею»: Татьяна Терешина опровергла пластические операции
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«Пока не старею»: Татьяна Терешина опровергла пластические операции 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица и фотомодель Татьяна Терешина разоткровенничалась на тему пластики. Нет, она не делала шокирующих признаний о том, что прибегала к радикальным мерам улучшения внешности, заявив, что пока довольствуется природными данными.
У звезд шоу-бизнеса и многих обычных женщин есть возможность максимально украсить себя — в их распоряжении последние достижения современной косметологии. Но многие не ограничиваются масками для лица и прочими процедурами по уходу за лицом и телом. Они делают пластические операции, чтобы уменьшить нос, увеличить грудь, откачать лишний жир… Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина получает много отзывов о своей внешности. Ее часто упрекают за злоупотребление пластикой, ведь она не скрывает, что делала уколы ботокса. Но красавица подчеркивает — о более серьезном «перекраивании» себя речь не идет: «Тема „Внешность“. Когда мне пишут, что я похожа на кого-то, я всегда отвечаю, посмотрите как я менялась и как тот, на кого вы говорите я похожа, а теперь поймете, кто на кого стал похож. Я ничего не изменила (пока что, пока не старею) — ни форму глаз, ни носа, ни губ, ни скул. Я похожа на себя. Я даже плюс-минус в макияже постоянна. Только ширина бровей немного меняется в связи с модой».
Знаменитость в свое время часто меняла цвет волос — она была и жгучей брюнеткой, и рыжей, но в последнее время она «остановилась» на светлых оттенках. Сейчас красавица предпочитает колорирование (сочетание темных и светлых прядей): «А вообще интересно заморачиваться с внешностью. Перекрашивать волосы, стричь, наращивать, худеть, делать маски, уколы… Секси выглядит и приятно, но по сути все это бесполезно, но и без этого тоже никак в нашем социуме. Да и мужики мне красивые нравятся, а им нужны соответствующие в пару».
Многие верят, что Татьяна Терешина не пользовалась услугами пластических хирургов, ведь черты лица в целом не изменились: «Ты всегда в тренде и еще краше с каждым днем!» «Хорошо, что опровергла пластические операции, а мы уже думали, что делала и не одну». «Вы вообще не изменились, только губы пухлее стали и нос чуть уже, может, это макияж так меняет». «Не льстите себе, все стареют». «Вы красавица не только потому, что объективно красивы, а потому, что еще и невероятно харизматичны. Ваша энергетика настолько мощная, что через фото бьет по всем смотрящим». «Очень интересно видеть ваши старые фотосессии и просто фото, столько раз перевоплощались, женщина-хамелеон». «Да, вам повезло с такой внешностью, такой типаж моложавый, что ли». Многие заметили, что Татьяна Терешина буквально «излучает» свет. Фанаты связывают это с ее успехом в личной жизни, ведь певица собирается замуж. Но она подчеркивает, что женщина не из-за мужчины улыбается, счастье должно быть в ней самой.
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