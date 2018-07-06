«Русская Джоли» превратилась в Майкла Джексона

Помешанная на пластике девушка не может перестать делать пластические операции с целью улучшения своей внешности. Поклонники Эсмер Омеровой в комментариях к ее Instagram‐постам просят бывшую танцовщицу остановиться.

Эсмер как минимум трижды ложилась под нож хирурга по поводу коррекции формы носа. Ей четыре раза увеличивали объем губ, а также врачи серьезно поработали над формой подбородка и скул. Раньше подписчики девушки называли ее «русской Анджелиной Джоли», сейчас же поклонники искренне недоумевают, почему она продолжает разрушать свое тело.

«Нос скоро вообще исчезнет. Остановитесь», — пишет один из пользователей.

«Прежняя она мне нравилась больше… Too much тюнинга», — прокомментировала очередные изменения внешности Эспер другой подписчик.

«Пропадает изюминка. Все на одно лицо. Сзади вообще не различишь. Да и спереди», — считает еще один поклонник.

Эсмер Омерова была чемпионкой России по аргентинскому танго, завоевала титул чемпионки мира в 2012 году и чемпионки Европы в категории Tango Escenario.

Российское интернет‐сообщество потрясли откровенные фотографии 18‐летней модели из Комсомольска‐на‐Амуре с 50‐процентными ожогами кожи. Девушка снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание к людям с необычной внешностью и помочь им принять свое тело.