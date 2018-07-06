Скажем пятнам нет! 11 косметических средств против пигментации, которые работают

Так мало тех, у кого от природы идеальная кожа. Большинство из нас с юношества знакомы с различными сложностями связанными с состоянием кожи лица. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это неровный цвет кожи. В молодости она не такая явная, а с возрастом, проявляясь все больше, и не оставляет шанса быть незамеченной. Скажем пятнам нет! 11 косметических средств против пигментации, которые работаютВеснушки, это самая малая из всех проблем, связанных с неровным цветом кожи. Они все больше появляются весной, а зимой практически исчезают. Но есть еще возрастные пятна, постугревые пятна, застойные, хлоазма… и избавиться от всего вышеперечисленного не так и просто, а порой невозможно.

Существует различные способы избавления от пигментных пятен. Сейчас, очень популярна лазерная шлифовка, несмотря на то, что процедура не из простых, и необходимо соблюсти множество правил, чтобы получить желаемый результат. В результате такой терапии обновляется поверхностный слой кожных покровов, выравнивается микрорельеф лица, сужаются поры, улучшается цвет, усиливается тонус. Преимущества на лицо! Еще один действенный способ избавления от пятен, это химические и кислотные пилинги. Их использование так же помогает бороться с нежелательными проявлениями на коже. В зависимости от того, на сколько чувствительная ваша кожа, возможно использование или одного или другого вида пилинга. Выбор определяет специалист, и процедуры проводить стоит так же под присмотром косметолога, даже если вы решились приобрести средство для использования в домашних условиях. Помимо выше перечисленных способов, возможно использование косметических средств, которые предназначены для домашнего использования. Профилактические крема, которые предотвращают появление пигментных пятен; осветляющие, которые с ними борются; разнообразные маски, которые эффективно работают против пигментации. Дело встает лишь за малым, необходимо разобраться в их разнообразии, и выбрать подходящий вашей коже продукт. А также набраться терпения, и не прекращать его применять, т.к. любое косметическое средство нужно использовать длительное время, чтобы увидеть эффект от его применения. Мы попробовали изучить средства, которые сейчас представлены на полках аптек, и в различных интернет-магазинах, и остановились на некоторых из представленного ассортимента, посчитав их наиболее эффективными в борьбе с пигментацией. 1. Methode Cholley, отбеливающя маска 2. EGIA, осветляющий крем 3. Nu Skin ageLOC Future Serum, антивозрастная сыворотка 4. L.RAPHAEL, сыворотка с витамином С 5. ULTRACEUTICALS, очищающая пенка с витамином С 6. EISENBERG, крем для рук 7. Bb Laboratories Whitening Cream, крем против пигментных пятен с антивозрастным эффектом 8. MEDIK8, осветляющее очищающее средство 9. SESDERMA, депигментирующий крем-гель 10. EGIA, осветляющая сыворотка 11. URIAGE, осветляющая эмульсия Читайте также: 10 тоников, которые вы точно захотите приобрести и использовать Бьюти-новинки этого лета, на которые стоит обратить внимание