Ещё
Скажем пятнам нет! 11 косметических средств против пигментации, которые работают
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скажем пятнам нет! 11 косметических средств против пигментации, которые работают 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Так мало тех, у кого от природы идеальная кожа. Большинство из нас с юношества знакомы с различными сложностями связанными с состоянием кожи лица. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это неровный цвет кожи. В молодости она не такая явная, а с возрастом, проявляясь все больше, и не оставляет шанса быть незамеченной. Скажем пятнам нет! 11 косметических средств против пигментации, которые работаютВеснушки, это самая малая из всех проблем, связанных с неровным цветом кожи. Они все больше появляются весной, а зимой практически исчезают. Но есть еще возрастные пятна, постугревые пятна, застойные, хлоазма… и избавиться от всего вышеперечисленного не так и просто, а порой невозможно.
Существует различные способы избавления от пигментных пятен. Сейчас, очень популярна лазерная шлифовка, несмотря на то, что процедура не из простых, и необходимо соблюсти множество правил, чтобы получить желаемый результат. В результате такой терапии обновляется поверхностный слой кожных покровов, выравнивается микрорельеф лица, сужаются поры, улучшается цвет, усиливается тонус. Преимущества на лицо! Еще один действенный способ избавления от пятен, это химические и кислотные пилинги. Их использование так же помогает бороться с нежелательными проявлениями на коже. В зависимости от того, на сколько чувствительная ваша кожа, возможно использование или одного или другого вида пилинга. Выбор определяет специалист, и процедуры проводить стоит так же под присмотром косметолога, даже если вы решились приобрести средство для использования в домашних условиях. Помимо выше перечисленных способов, возможно использование косметических средств, которые предназначены для домашнего использования. Профилактические крема, которые предотвращают появление пигментных пятен; осветляющие, которые с ними борются; разнообразные маски, которые эффективно работают против пигментации. Дело встает лишь за малым, необходимо разобраться в их разнообразии, и выбрать подходящий вашей коже продукт. А также набраться терпения, и не прекращать его применять, т.к. любое косметическое средство нужно использовать длительное время, чтобы увидеть эффект от его применения. Мы попробовали изучить средства, которые сейчас представлены на полках аптек, и в различных интернет-магазинах, и остановились на некоторых из представленного ассортимента, посчитав их наиболее эффективными в борьбе с пигментацией. 1. Methode Cholley, отбеливающя маска 2. EGIA, осветляющий крем 3. Nu Skin ageLOC Future Serum, антивозрастная сыворотка 4. L.RAPHAEL, сыворотка с витамином С 5. ULTRACEUTICALS, очищающая пенка с витамином С 6. EISENBERG, крем для рук 7. Bb Laboratories Whitening Cream, крем против пигментных пятен с антивозрастным эффектом 8. MEDIK8, осветляющее очищающее средство 9. SESDERMA, депигментирующий крем-гель 10. EGIA, осветляющая сыворотка 11. URIAGE, осветляющая эмульсия Читайте также: 10 тоников, которые вы точно захотите приобрести и использовать Бьюти-новинки этого лета, на которые стоит обратить внимание
Fraufluger.ru: последние новости
Как сохранить молодость кожи, не прибегая к помощи косметолога 7 интересных фактов о пластической хирургии Какие косметические средства использовать летом для создания красивого макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее27
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение