Внешнее сходство с Рианной помогает индийской модели бороться с дискриминацией

Сходство с известным человеком не проходит бесследно, и 23-летняя модель Рене Куджур из Индии знает об этом лучше всех. Жизнь девушки сильно изменилась, когда друг заметил, что она похожа на певицу Рианну, а Рене согласилась повторить образ звезды шоу-бизнеса в фотосессии. Убедившись в правдивости наблюдений приятеля, девушка использовала это сходство в борьбе со стереотипами и дискриминацией.

Рианна/ Рене Куджур

По словам Куджур, моделям с темной кожей в Индии трудно найти работу, потому что идеалом красоты считается более светлая кожа. Однако сходство с известной на весь мир звездой все изменило.

Фотографы говорили своим клиентам, что я похожа на Рианну. Так было легче убедить их. Никто не мог отрицать, что Рианна прекрасна… Рианна уже доказала людям, что сексуальна и красива, и Запад без ума от нее. Если я похожа на певицу, как я могу быть непривлекательной?! Вот как работает наш разум. Я не знаю, где бы я была без Рианны,

— говорит Рене.

Рене Куджур/ Рианна

Больше всего девушка рада тому, что сходство со звездой помогает расширять восприятие красоты в индийском обществе.

Немногие готовы нарушать правила. Большинство людей считает красивой только светлую кожу. Потребуется время, чтобы переписать нормы, но я счастлива, что участвую в изменениях,

— добавила Куджур.

Рианна

Рене Куджур