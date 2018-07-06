«Хватит тюнинга!»: Ладу Дэнс просят перестать злоупотреблять пластикой

Многие стремятся сохранить свои лица, которые привыкли видеть в зеркале… Возрастные изменения особенно расстраивают женщин, которые очень трепетно относятся к собственной внешности. Секс-символ начала 90-х годов Лада Дэнс также не удержалась от желания «омолодиться», что стало причиной насмешек в сети.

Эстрадная певица Лада Дэнс расстроила поклонников своего творчества. Исполнительница, которая пребывала на пике популярности в 90-х, сейчас сильно изменилась. Ее фигура по-прежнему стройная и подтянутая, но лицо поверглось контурной пластике, которую видно невооруженным глазом. Недоброжелатели считают, что одними «уколами красоты» не обошлось — помимо увеличенных губ на лице 51-летней знаменитости заметны морщины и припухлость. Они уверены — звезда воспользовалась услугами пластического хирурга.

Злопыхатели считают, что Лада выглядит заметно постаревшей и уставшей. Негативно настроенные подписчики поспешили уведомить Дэнс об этом. Красавица не стала отвечать на критику, предпочитая публиковать все новые кадры крупным планом. Примечательно, что певица давно не радовала фанатов своего творчества новыми хитами и они надеются, что в скором времени это изменится: «Ладочка, ну зачем же так? Вы красивая женщина, не надо столько пластики». «Хватит тюнинга! Я вот не стесняюсь возрастных изменений и вам не советую». «Дэнс уже не та… К сожалению, все мы меняемся внешне не в лучшую сторону». «Зачем вы это со своим лицом сделали?! Скулы, губы, ужас…» «Лучше бы песню записала, правда».

«Просить вас бесполезно перестать злоупотреблять пластикой? Ладно ботокс от морщин, но губы надувать зачем?» «Где же былая красотка? Что вы с собой сделали?» «А мне нравятся губы увеличенные… Вот себе сделала и довольна!» «Вам бы клип снять или песни новые записать, а не по косметологам бегать. Нет, если чуть подправить — это одно. Но здесь явно перебор с инъекциями…» «Красивая женщина! Любите себя и не слушайте никого!»