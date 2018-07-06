Ещё
«Хватит тюнинга!»: Ладу Дэнс просят перестать злоупотреблять пластикой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хватит тюнинга!»: Ладу Дэнс просят перестать злоупотреблять пластикой 

Eva.ru 32 минуты назад
Фото: Eva.ru
Многие стремятся сохранить свои лица, которые привыкли видеть в зеркале… Возрастные изменения особенно расстраивают женщин, которые очень трепетно относятся к собственной внешности. Секс-символ начала 90-х годов Лада Дэнс также не удержалась от желания «омолодиться», что стало причиной насмешек в сети.
Эстрадная певица Лада Дэнс расстроила поклонников своего творчества. Исполнительница, которая пребывала на пике популярности в 90-х, сейчас сильно изменилась. Ее фигура по-прежнему стройная и подтянутая, но лицо поверглось контурной пластике, которую видно невооруженным глазом. Недоброжелатели считают, что одними «уколами красоты» не обошлось — помимо увеличенных губ на лице 51-летней знаменитости заметны морщины и припухлость. Они уверены — звезда воспользовалась услугами пластического хирурга.
Злопыхатели считают, что Лада выглядит заметно постаревшей и уставшей. Негативно настроенные подписчики поспешили уведомить Дэнс об этом. Красавица не стала отвечать на критику, предпочитая публиковать все новые кадры крупным планом. Примечательно, что певица давно не радовала фанатов своего творчества новыми хитами и они надеются, что в скором времени это изменится: «Ладочка, ну зачем же так? Вы красивая женщина, не надо столько пластики». «Хватит тюнинга! Я вот не стесняюсь возрастных изменений и вам не советую». «Дэнс уже не та… К сожалению, все мы меняемся внешне не в лучшую сторону». «Зачем вы это со своим лицом сделали?! Скулы, губы, ужас…» «Лучше бы песню записала, правда».
«Просить вас бесполезно перестать злоупотреблять пластикой? Ладно ботокс от морщин, но губы надувать зачем?» «Где же былая красотка? Что вы с собой сделали?» «А мне нравятся губы увеличенные… Вот себе сделала и довольна!» «Вам бы клип снять или песни новые записать, а не по косметологам бегать. Нет, если чуть подправить — это одно. Но здесь явно перебор с инъекциями…» «Красивая женщина! Любите себя и не слушайте никого!»
Пользователи сети часто критикуют знаменитостей, которые прибегают к пластике. Недавно под их «прицел» попала другая певица — Лайма Вайкуле. Публика считает, что артистка изменилась до неузнаваемости.
Eva.ru: последние новости
«Пока не старею»: Татьяна Терешина опровергла пластические операции «Красивая была, стала хуже»: Виктория Романец до пластики нравилась фанатам больше «Обычная полноватая женщина»: Анна Семенович показала фото без макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее28
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»5
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение