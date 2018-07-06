Москвичу отрубило палец обручальным кольцом

Житель Москвы едва не лишился безымянного пальца из-за обручального кольца — он перелезал через забор, зацепился им за штырь и упал. Ювелирное изделие сломало кость и почти полностью отрезало палец — он остался висеть на коже, сообщает « Московский комсомолец ».

Пострадавшего доставили в больницу. Врачам удалось пришить оторванную часть тела и почти полностью восстановить функционирование ладони.

«При травме кольцом происходит скелетирование пальца на большом протяжении в направлении к ногтевой фаланге. Кожа и мягкие ткани собираются, как «перчатка», поэтому невозможно сразу оценить жизнеспособность тканей», — объяснил врач-травматолог Городской клинической больницы №4 Владимир Вороницын. Он добавил, что операция, несмотря на трудности, прошла успешно.

Травмы пальцев кольцами встречаются примерно у 12-16 человек на миллион в год, отмечает издание.