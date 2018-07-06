Не простое украшение: «обручалка» лишила москвича пальца

Привычка носить обручальное кольцо едва не стоила жителю Москвы безымянного пальца. Перелезая через забор, мужчина зацепился ювелирным украшением за штырь и упал. «Обручалка» порвала кожу, мышцы и сломала кость — отрезанные фаланги висели на кусочке кожи, передает "Уралинформбюро"

В больнице хирургам удалось не только успешно соединить части пальца, но и почти полностью сохранить функции ладони.

"При травме кольцом происходит скелетирование пальца на большом протяжении в направлении к ногтевой фаланге. Кожа и мягкие ткани собираются, как «перчатка», поэтому невозможно сразу оценить жизнеспособность тканей", — пояснил "Московскому комсомольцу" врач-травматолог Городской клинической больницы №4 Владимир Вороницын.

По данным французской ассоциации SOS MAIN, ежегодно из-за колец травмируют пальцы примерно 12-16 человек на миллион.