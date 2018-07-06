Что происходит с кожей после нанесения татуировки?

Как бы современно и привлекательно ни звучало слово «татуаж» и как бы красиво ни выглядели его результаты, без боли и повреждений здесь не обойтись, ведь процедура татуажа выполняется иглой и травмирует кожу. Поэтому, прежде чем нанесенный рисунок приобретет задуманный вид, пройдет некоторое время, пока будет происходить заживление кожи. МедикФорум представляет фазы регенерации кожи после нанесения татуировки.

1. Фаза воспаления

Человек, которому нанесли татуировку, чувствует боль, т. к. повреждены нервные окончания кожи, место рисунка краснеет, появляется отек, а температура поврежденного участка повышается. Иначе говоря, происходит воспалительный процесс, который является реакцией кожи на причиненные повреждения. Игла при нанесении татуировки затрагивает все слои кожи: эпидермис, кровеносные сосуды, соединительную ткань.

Первый этап воспалительного процесса сопровождается быстрым расширением кровеносных сосудов или, по-научному, вазодилятацией, кровь начинает циркулировать быстрее и в большем объеме, повышается внутрисосудистое давление, и, как результат, истончаются стенки сосудов и открывается множество пор. Затем через открывшиеся поры и истончившиеся стенки сосудов плазма перетекает в соседние ткани. В итоге, давление внутри тканей возрастает, что и приводит к отеку. Данный этап называется «пропотеванием» — экссудацией. Примерно через 3 часа после того, как татуировка нанесена, к поврежденному месту устремляются лейкоциты, чтобы создать там слой защитных клеток, которые очищают рану, нейтрализуя травмированные клетки. Процесс является очищающим и называется некролизом. Далее кровь и лимфа просачиваются на поверхность и при засыхании образуют корочку, которая защищает поврежденное место от внешних воздействий и способствует процессу заживления, так что отдирать эту корочку ни в коем случае нельзя.

2. Фаза пролиферации (репродукции)

Репродуктивная фаза обычно наступает на 3-й день. Чтобы осуществлялось заживление поврежденных тканей, необходимо активное снабжение клеток кислородом и питательными веществами. Клетки по контуру повреждения начинают активно делиться, образовываются почковидные «трубочки», которые по мере роста соединяются друг с другом в более крупные и ветвятся вплоть до вхождения в сосуд. Таким образом, происходит восстановление кровеносной системы. Затем за счет активного притока фибропластов начинается образование ткани, элементы которой напоминают гранулы. Эта грануляционная ткань прикрывает место повреждения. Эпитализация поврежденной поверхности происходит именно на основе фибропластов, которые также взаимодействуют с волокнами коллагена, делающего регенерируемую ткань прочной, эластичной, а также принимают участие в восстановлении протеогликанов, которые образуют структурную опору и каркас для коллагена и удерживания воды. При протекании данной фазы увеличивается количество клеток соединительной ткани, которые с помощью гепарина и гистамина регулируют вязкость крови, а также становится больше нуклепротеидов и гиалуроновой кислоты. Чтобы стимулировать заживление кожи, можно применять специальные препараты, которые способствуют регенерации тканей, например, Солкосерил, и мази с содержанием женьшеня или китайского лимонника.

3. Фаза эпителизации

Фаза эпителизации — это стадия роста новой, молодой кожи, которая сопровождается ростом соединительной ткани. Эпителизация начинается непосредственно после нанесения татуировки и постепенно усиливается, заканчивая процесс регенерации кожи. Заживление поврежденного участка происходит от краев к центру. Клетки соединительной ткани усиленно делятся, а клетки наружного рогового слоя кожи, называемого эпидермисом, покрывают собой образующуюся на ране соединительную ткань. Процесс эпителизации длится до тех пор, пока поврежденная поверхность полностью не восстановится.

В новых образовавшихся клетках ороговение вначале происходит медленно, а потом становится интенсивным, а в некоторых случаях даже излишне интенсивным. После того, как отпадает корочка, рана покрывается роговыми чешуйками, иначе говоря, шелушится. Через некоторое время чешуйки отходят. Процесс эпителизации на этом заканчивается, при этом грануляционная ткань становится соединительной. Как уже было сказано, не стоит убирать образовавшуюся корочку. Также следует избегать контакта с водой: корочка должна отойти сама, т. к. ее преждевременное удаление может привести к тяжелым последствиям, ведь нарастающие ткани будут тогда лишены своего покрытия и туда легко может попасть инфекция. Тогда заново начнется процесс воспаления. Ткани под корочкой обычно заживают через неделю после процедуры татуажа, и корочка сходит сама собой. После завершившейся регенерации тканей цвета татуировки становятся немного блеклыми. Это объясняется тем, что коллагеновые волокна окутывают каждую частицу пигмента, которые таким образом приобретают оболочку и становятся недоступными для иммунной системы. В данной статье было рассказано о том, как должен происходить процесс заживления. Но на самом деле, если в рану была занесена инфекция, на стадии нанесения татуировки или при заживлении кожи, процесс может пойти совсем по-другому. Занесенная инфекция вызовет гнойное воспаление, которое будет сильно замедлять регенерацию; также на месте повреждения может возникнуть рубец, и это уже будет регенерацией путем вторичного натяжения (через нагноение). Если такое случилось, нужно немедленно обратиться к врачу-дерматологу, самостоятельно ничего предпринимать не нужно.

Чтобы не занести инфекцию, на татуировку, особенно большой площади, сразу же после нанесения следует наложить специальную повязку с антисептиком или хирургический пластырь, о чем должен позаботиться мастер татуажа. Не следует идти на процедуру татуажа в том случае, если вы простужены или на коже имеются гнойники, герпес, пусть даже маленькие или уже почти вылеченные. Нужно дождаться полного заживления, чтобы не получить инфекционное воспаление. Женщинам же не стоит решаться на татуировку или перманентный макияж во время менструации. В такой период сильно снижена свертываемость крови и раны заживают медленнее, не говоря уже о повышенной болевой чувствительности. Ранее была доказана опасность татуировочных красок.