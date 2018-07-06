Элен Манасир: «Я пишу только о лучших средствах»

С чего началось увлечение бьюти-сферой, как хобби превратилось в полноценный социальный проект, об отношении к бюджетным средствам и о том, почему уход за кожей лица так важен — об этом и многом другом рассказала BeautyHack обладательница самого честного бьюти-блога в России.

О том, как началось мое увлечение бьюти-сферой

Бьюти — не единственное мое увлечение. Я закончила факультет журналистики МГУ и занимаюсь множеством проектов, кроме бьюти-блога (в частности, совместные проекты с моим мужем).

Началось все еще в детстве — всегда любила рассматривать мамину косметичку. Мне очень нравилось наблюдать за тем, как взрослые женщины наносят макияж и ухаживают за собой. Помню, в детском саду все девочки играли в дочки-матери и ходили с колясками, а я расчесывала Барби и наряжала кукол, создавая для них разные образы. Сейчас мало что изменилось!

Я довольно рано начала ухаживать за собой. Первый крем у меня появился в возрасте 14-ти лет — это было увлажняющее средство. А еще блески из 90-х годов с вишневым вкусом и пудра в шариках Meteorites Perles, Guerlain — выкрала из дома и носила в школу в рюкзаке.

О том, как появился бьюти-блог

Я никогда не думала, что мое увлечение уходовыми средствами может стать полноценным социальным проектом. Идея блога появилась не у меня, а у моего мужа. Мы все свободное время проводим вместе: с друзьями видимся редко, подруг у меня мало, поэтому всеми своими впечатлениями о новой увлажняющей маске или отшелушивающем скрабе я делилась с мужем (смеется).

В какой-то момент ему надоело, и он сказал: «Слушай, я правда в этом ничего не понимаю, сделай себе страницу в Интернете, наверняка твоим подписчицам это будет понятнее и нужнее».

Так и появился мой бьюти-блог. Это не только фильтр по уходовым средствам — это целая жизненная философия, которая заключается в любви к себе и заботе о своем здоровье, внутренней гармонии и внешнем облике.

Почему появился онлайн-магазин

Сайт EMBeauty стал логичным продолжением блога — после каждого поста с моей рекомендацией следовал довольно предсказуемый вопрос «Где можно купить это средство?».

Я никогда не воспринимала блог как бизнес-проект и тем более как способ заработка ­— это всегда было и остается моим хобби (то доверие, которое оказывают мне девушки, обусловлено и этим фактом).

Ежедневно я получаю множество коммерческих предложений, большинство из них касаются рекламы. Желающих купить пост в моем блоге много — суммы варьируются от 100 000 до 500 000 руб.

Когда отвечаю отказом и объясняю, что не торгую своим мнением, люди удивляются. Некоторые и вовсе считают меня дурой, ведь рекламой сегодня занимаются все — от Ольги Бузовой до Ким Кардашьян . Но это мой принцип — в моем блоге никогда не было и никогда не будет рекламы. К счастью, звезды сложились так, что я могу позволить себе отказываться от любых подобных предложений.

Что касается успеха сайта, могу сказать одно: честность — это лучшая инвестиция! Когда вкладываешь в проект душу, он обречен на успех. Но моя цель не в успехе — мне важно ощущать себя полезной. Если ты не приносишь людям пользу и живешь лишь для себя — ты никто, сорняк…

Даже если средство просто хорошее, это не значит, что оно будет представлено моим читателям. Я не пишу о хороших средствах — я пишу о лучших, о суперэффективных средствах, которым нет аналогов! А впечатлить меня сложно: за свои 28 лет я попробовала многое.

О том, как мне удалось накопить багаж знаний в бьюти-сфере

Во-первых, я от природы довольно любознательна. Люблю читать и узнавать что-то новое в сфере психологии, медицины, и, в частности, косметологии.

Во-вторых, я зануда (это тоже немаловажно!). Только зануда может ходить к дерматологу из-за маленького красного пятнышка на пятке (смеется).

К тому же, я — абсолютный перфекционист, и, если чем-то занимаюсь, не могу себе позволить делать это кое-как. Сейчас готовлюсь к поступлению на медицинский факультет и активно расширяю свои знания в сфере дерматологии.

На мне лежит огромная ответственность в виде людей, которые ко мне прислушиваются и доверяют — у меня нет права на ошибку!

Об отношении к бюджетным средствам

Я не считаю, что хороший крем за 2 000 тысячи рублей — это очень дорого. Если посчитать сколько денег люди (и женщины) в России тратят на сигареты и алкоголь, то получится примерно та сумма, которая требуется для полноценного ухода за собой.

Красивая кожа — это прежде всего инвестиция в себя. Красивое платье может порваться, выйти из моды, надоесть. А собственное цветущее отражение в зеркале не надоест никогда!

О том, почему уход за кожей так важен

Даже самый идеальный макияж не получится, если у девушки проблемная кожа. Более того — когда кожа в хорошем состоянии, макияж практически не нужен!

Тысячи моих читательниц отказались от тонального крема и привели свою кожу в идеальное состояние — сейчас они выглядят как супермодели. Не верите? Посмотрите фото из моего блога!

О процедурах, которые нельзя заменить домашним уходом

Это пилинги, плазмалифтинг, микротоки — серьезные процедуры, которые требуются при определенных ситуациях и состояниях кожи. Делаю в салонах красоты и у своих косметологов, которых не меняю годами.

Но могу сказать с уверенностью, что 80% красоты кожи — это регулярный домашний уход. Ни один пилинг в мире не способен преобразить кожу так, как ежедневное очищение и увлажнение качественными средствами.

Лучшие средства для ухода за проблемной кожей

Все очень индивидуально — в моем блоге есть средства-хиты, от которых в восторге большинство читателей, но даже они подошли не всем (например, вызывали раздражения).

Могу выделить несколько брендов, средства которых действительно эффективны для проблемной кожи — Dr.Jart+, 3LAB, Clinique, Bioderma, Sensai.

Если у вас действительно проблемная кожа, от макияжа лучше отказаться (хотя бы на какое-то время). Чтобы быстрее справиться с проблемами, советую пить больше воды, не курить, не использовать тональный крем, умываться два раза в день (утром и вечером) с качественными средствами, которые подходят именно вам, не есть вредную пищу и не пить алкоголь (если очень хочется, выбирайте хорошее вино и не злоупотребляйте им).

А еще — пользуйтесь очищающими масками.

Маска для лица, контролирующая выработку жира Anti-Blemish Solutions Oil-Control Cleansing Mask, Clinique

Маска для очищения пор с амазонской белой глиной Rare Earth Pore Cleansing Masque, Kiehl’s Лучшие средства для ухода за сухой кожей

Идеальный крем для контура глаз с витамином С, Perfect C Eye Treatment, 3LAB

Крем для кожи вокруг глаз с авокадо Creamy Eye Treatment with Avocado, Kiehl's Крем для кожи вокруг глаз Hydra 3D, Rexaline

Как скрыть тот факт, что у вас сухая кожа — бьютихак от Элен Манасир: перед нанесением консилера добавьте каплю хайлатера No Highlighter Highlighter, Pericone MD в ваш дневной крем: эффект вас поразит!

Об уходе за телом

Я регулярно делаю массаж и хожу пешком по 5 километров каждый день (на беговой дорожке или в парке) — это не вопрос красоты, скорее забота о собственном здоровье.

Летом из-за постоянных путешествий спорт уходит на второй план, спасаюсь плаванием. Люблю дальние «заплывы», каждое лето на Сардинии мы ежедневно плаваем на соседний берег и обратно — прекрасная нагрузка для всех групп мышц.

У меня есть свои ритуалы по уходу за лицом — каждый мой день начинается с патчей или с геля с плющом (таким образом избавляюсь от утренней отечности).

Маска моментального действия для контура глаз на основе чистого ретинолаPure Retinol Express Smoothing Eye Mask, Shiseido

Патчи Super Aqua-Eye, Guerlain

Моделирующий гель с экстрактом плюща Firming Gel With Ivy Extract, St Barth

Всегда «действую по ситуации». Если вижу, что ей не хватает увлажнения, делаю маску, а если лицо блестит и «жирнится» — выбираю ту, что с глиной. Мой ежедневный уход зависит от ситуации, от сезона, гормонов и многих других факторов.

Маска сверхувлажняющая омолаживающая Hydra 3D, Rexaline

Грязевое мыло для лица Silky Purifying, Sensai

Всегда обращайте внимание на состояние своей кожи. Даже если у вас «по расписанию» скраб два раза в неделю, присмотритесь к своему отражению в зеркале и задумайтесь — нужен ли он вам сегодня?

Я обожаю уход за телом! Мои любимчики уже много лет — средства бренда St Barth.

Не так давно открыла для себя бренд Thalgo — у них потрясающие кремы для тела и восхитительные скрабы. Особенно они понравятся обладательницам сухой кожи — настоящий восторг!

О любимых средствах любимых брендов

Сегодня на бьюти-рынке есть множество качественных брендов. В декоративной косметике однозначно выбираю Tom Ford. Лучшие бронзеры — у Guerlain, а тушь — Chanel

Что касается ухода, могу выделить бренд 3LAB — всегда невероятное качество и потрясающий эффект. Также люблю ночной уход от Estee Lauder и средства для волос бренда Global Keratin.

Универсальный восстанавливающий комплекс II Advanced Night Repair, Estee Lauder

Кондиционер Moisturizing Conditioner, GKhair

Сыворотка Serum, GKhair

Об инструментах для макияжа

Никакая кисть не спасет ваш макияж, если вы пользуетесь некачественными средствами. Они важны для создания образа, но если косметика высшего уровня (как у брендов Tom Ford или Pericone MD), то можно сделать весь макияж подушечками пальцев. Когда тороплюсь, поступаю именно так.

Совет новичкам — как собрать первую косметичку

Самое главное — хорошее средство для очищения кожи, очищающая маска, которая подходит именно вам, действенный увлажняющий крем, бальзам для губ и база с эффектом сияния. Без всего остального молодая девушка может с легкостью обойтись!

Об актуальном летнем макияже (и средствах, с помощью которых его можно создать).

ДИАНА МАНАСИР

Мой любимый макияж для лета — сияющая кожа, слегка подчеркнутые скулы, оттеночный бальзам для губ, капля хайлайтера и румян и легкая дымка теней на глазах коричневого оттенка. Чтобы сделать взгляд более выразительным, можно прорисовать тонкие стрелки.

Aqua BB Компактный Аква ВВ-крем SPF40, 3LAB

Бодрящий бальзам для кожи Revitalizing Supreme+, Estee Lauder

Тени Eyeshadow, Spicy, Tom Ford

Увлажняющая бронзирующая пудра Terracotta, Guerlain

Perfect Lips Идеальный крем-уход для губ, 3LAB

Румяна Cheek Color, Tom Ford