Бьюти-дайджест: от революционной рекламы станков для бритья до бьюти-линии Пэрис Хилтон

Изобретательная пользовательница Facebook придумала неожиданный (и недорогой) способ лечения солнечных ожогов, Пэрис Хилтон запустила косметическую линию по уходу за кожей, вышла первая реклама, в которой женщины бреют волосатые ноги и подмышки (и бурная растительность — отнюдь не компьютерная графика). О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашей новой рубрике.

Неожиданный способ применения дезодоранта

У большинства из нас день начинается примерно одинаково: мы просыпаемся, идем в душ, чистим зубы, а затем, прежде чем одеться, пользуемся дезодорантом. Однако последние исследования ученых доказывают, что кое-что в утренней бьюти-рутине мы все-таки делаем неправильно.

Специалисты утверждают, что, несмотря на распространенное убеждение, дезодоранты и антиперспиранты нужно наносить не утром, а вечером перед сном. В это время потовые железы менее активны, антиперспирант без труда попадает в выводные протоки и остается в них. Более того, средству нужно время, чтобы впитаться. А «работать» оно начнет утром, когда мы встаем и активно двигаемся.

Косметическая линия по уходу за кожей от Пэрис Хилтон

Недавно Пэрис Хилтон выпустила собственную коллекцию одежды совместно с модной маркой недорогой одежды Bohoo, а теперь светская львица решила пойти дальше и создала свою бьюти-линию. Набор средств ProDNA включает в себя крем для лица и области декольте, очищающий гель, восстанавливающую маску и крем для глаз с подтягивающим и укрепляющим кожу эффектом. Главный компонент — энзимы растительного происхождения. Все средства представлены в стильных черных матовых флаконах (а не в розовых со стразами, как вы могли подумать). Цены на кремы варьируются от 29 до 115 долларов.

By Kilian запускают демократичную линию ароматов

Бренд нишевой парфюмерии By Kilian выходит на рынок с более бюджетной коллекцией ароматов My Kind of Love, созданной специально для миллениалов. Всего в линейку войдут четыре парфюмерные композиции с интригующими названиями:

— Kissing Burns 6.4 Calories a Minute. Wanna Workout? («Поцелуи сжигают 6,4 калории в минуту. Хочешь позаниматься спортом?»), I Don’t Need a Prince By My Side to Be a Princess («Мне не нужен принц рядом, чтобы быть принцессой»),

— Bad Boys Are No Good But Good Boys Are No Fun («Плохие мальчики — это не хорошо, а хорошие мальчики — не весело») и — Let’s Settle This Argument Like Adults, In the Bedroom Naked («Давай решим этот вопрос как взрослые — голыми в спальне»).

Если сейчас аромат в среднем стоит около 300 долларов, то цена на новые флаконы будет начинаться от 30 долларов. Ждать появления новинок в магазине осталось недолго — в продаже коллекция появится в следующем месяце.

Chanel первыми в мире напечатали щеточку для туши на 3D-принтере

Еще одна интересная новинка появится в продаже совсем скоро — марка Chanel представила новую тушь Le Volume Revolution de Chanel с первой в мире щеточкой, напечатанной на 3D-принтере. Французский дом запатентовал прототип щеточки еще в 2007 году, но реализовать проект удалось только в 2018-м. Технологи и визажисты протестировали более 100 типов щеточек, пока не подобрали идеальную форму. Эксперты обещают, что благодаря выверенной до миллиметров конструкции тушь ровно распределяется по ресницам, придавая им максимальный объем и не оставляя комочков.

Неожиданный способ лечения солнечных ожогов от изобретательной пользовательницы Facebook

Успокаивающий крем, сметана, сок алоэ, картофельные дольки в конце концов — как только мы не боремся с солнечными ожогами! А вот американка Синди Аллен-Стюарт придумала другой оригинальный способ. Она использует пену для бритья с ментолом (обычно от Gillette). Сомнительный метод, скажете вы. Не спешите с выводами, а для начала посмотрите на результаты такой «пенной терапии». Синди рекомендует нанести средство на ожог толстым слоем, через пару минут вы почувствуете, что оно начнет забирать жар. «Если кожа будет чесаться, это тоже хорошо — значит, идет исцеление», — говорит девушка.

Аллен-Стюарт утверждает, что уже после однократного применения пены с ментолом солнечный ожог беспокоит гораздо меньше. Но если покраснение не уменьшается, пенную маску можно повторить на следующий день. Странно, что девушку еще не номинировали на Нобелевскую премию.

Первая в истории реклама станков для бритья, в которой показали волосы на женском теле

For more than 100 years, women’s razor brands haven’t shown women’s body hair… until now. Introducing Project Body Hair. A celebration of body hair, wherever it is or isn’t. See more: https://t.co/UdKKQApFoF. pic.twitter.com/Aj4CNTtdHQ

— Billie (@billiebody) June 26, 2018

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что в рекламе женских бритв (или средств для депиляции) никогда не демонстрировали действительно волосатые ноги или подмышки? Долгие годы растительность считалась чем-то неэстетичным и даже непристойным. Компания-производитель бритв Billie решила снять революционный рекламный ролик. Для него пригласили моделей с разными типами кожи, фигуры и… волос.

Бритье — это выбор. Это ваши волосы, и никто не должен навязывать вам, что с ними делать. Мы надеемся, что наша рекламная кампания поможет сделать волосы на теле нормой и искоренит однобокое изображение женщин,

— сказала соучредитель компании Джорджина Гули.

Поддерживаем: мы за разнообразие, в обществе не должен доминировать какой-либо единый стандарт красоты.