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«Рыбий педикюр» лишил американку ногтей на ногах
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«Рыбий педикюр» лишил американку ногтей на ногах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Нью-Йорка лишилась ногтей на ногах в результате экзотической спа-процедуры под названием «рыбий педикюр». Случай описан в журнале Science Alert.
В подобных процедурах используют вид рыб из семейства карповых под названием Garra rufa. Услуга заключается в том, что маленькие рыбки обгладывают омертвевший слой кожи со ступней клиента.
20-летняя американка обратилась к врачу после продолжительной борьбы со странным заболеванием ног. Доктор обнаружила у девушки нетипичную форму онихомадезиса — заболевания, при котором ногтевые пластины перестают расти, становятся хрупкими и отслаиваются от кожи.
Позднее американка осознала, что проблемы начались именно после посещения экзотической спа-процедуры. По мнению лечащего дерматолога, причина кроется именно в контакте с миниатюрными карпами, хотя пока точно не может определить механизм заражения.
Издание отмечает, что это первый случай, когда рыбы вида Garra rufa стали причиной появления онихомадезиса. Клиенты фактически не могут быть уверены в том, что «инструмент» в процедуре дезинфицирован и не содержит частички кожи предыдущего человека. Кроме того, в подобных услугах присутствует этический аспект: для того, чтобы рыбы активно поедали ороговевший слой, их необходимо морить голодом и ограничивать поедание растительной пищи.
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