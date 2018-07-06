Омолаживающие уколы в руки набирают странную популярность

Пластические хирурги заговорили о новом и довольно странном тренде. Пациенты настаивают на том, чтобы им в руки вкалывали кислотный гель. Если верить Международному сообществу эстетической и пластической хирургии, то в 2016 году в мире было проведено 23 млн косметических процедур. Из них инъекции тех или иных субстанций, включая ботокс и гиалуроновую кислоту, составили приблизительно 8 млн процедур. Набирающей популярность областью косметической хирургии является омоложение рук. Эксперты сообщают, что всё большее количество пациентов проходят через инъекции гиалуроновой кислоты в область рук для того, чтобы избавиться от таких характерных признаков старения, как вздувшиеся вены, пигментные пятна и глубокие складки. Данная процедура особенно популярна среди мужчин и женщин старше 40. По мере взросления люди могут начать ненавидеть свои руки, как подчеркивают эксперты, поскольку эти части тела часто напоминают им о возрастных процессах. Однако любое одобренное лекарственное средство должно иметь преимущества, которые перемешивают риски. Существуют научные доказательства того, что гиалуроновая кислота обеспечивает рост стволовых клеток рака. Впрочем, пластические хирурги утверждают, что этот раствор для инъекций безопасен. Наиболее частыми его побочными эффектами являются временные отёки и синяки. В течение менее 10 минут руки восстанавливают свой внешний вид.

«У любых косметических процедур имеются определенные риски, — подчеркивает британский дерматолог Лора Плох. — У имеющих низкую квалификацию специалистов после уколов гиалуроновая кислота может проникать в кровоток, а не в мягкие ткани под кожей. Уколы в кровеносные сосуды вызывают перманентное обесцвечивание, рубцевание, онемение и сниженную управляемость конечностей. Если же подобные ошибочные уколы проводятся в область лица, то они даже могут спровоцировать слепоту. Вот почему очень важно находить квалифицированного и сертифицированного пластического хирурга для подобных манипуляций». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)