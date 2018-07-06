Какие бьюти-средства берут с собой звезды на красную ковровую дорожку

Визажист актрисы буквально требует, чтобы она всегда носила с собой матирующие салфетки. «У меня жирная кожа, склонная к воспалениям и дурацкому блеску, — рассказывает Уинслет. — Так что в машине, перед самым выходом на дорожку, я обязательно пускаю в ход эти салфетки. Без них я буду сиять в самом плохом смысле слова».

Джиджи Хадид

Обязательно берет с собой любимый консилер от Maybelline NY: «Каким бы хорошим ни был визажист, за долгий вечер с макияжем может случиться все что угодно. Так что лучше не рисковать!»

Кэндис Свейнпол

При любом удобном случае признается в любви Caudalie Beauty Elixir. «Парочка „пшиков“ — и лицо моментально выглядит отдохнувшим, — делится модель. — И главное — можно нисколько не переживать за „сохранность“ макияжа!»