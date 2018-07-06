Где купить косметику со скидкой? 7 главных бьюти-распродаж этого лета

За летними распродажами в фэшн-мекках поспели скидки в косметических магазинах. На сейл отправлены лучшие кремы, сыворотки, маски для лица, а также палетки, хайлайтеры и матовые помады. Рассказываем о самых заманчивых предложениях, которые можно найти в интернете и корнерах города.

ДЛТ Легкие цены на тяжелый люкс: бьюти-корнеры ДЛТ распродают декоративную и уходовую косметику Tom Ford, Clé de Peau Beauté и Dr Sebagh. Сейчас маски, кремы пудры, помады и тени для век стоят на пару тысяч дешевле, а эксклюзивные (редчайшие!) ароматы Edition Rare Vidi и Prudence Paris можно купить по ценам до 12 300 рублей.

Urban Decay

Бренд с бесконечными (по красоте и расходу) палетками объявил на них скидки в 25%: до завтрашнего дня Naked3 для макияжа глаз, Naked Skin для контурирования и Backtalk для придания румянца можно купить почти на 1000 рублей дешевле. Остальные релизы марки — например, новый блеск для губ Hi-Fi Shine в 20 разных оттенках или спрей для закрепления макияжа All Nighter — продаются с 10%-минусом. Учитывая, что в Urban Decay скидки бывают довольно редко, можно заранее запастись подарками на Новый год, 14 февраля и 8 марта. NYX Самые щедрые скидки — у любимой марки бьюти-блогеров NYX, уменьшившей цены на палетки для контурирования, тени для бровей, карандаши для глаз, профессиональные кисти для макияжа и даже волшебный чемодан визажиста с тремя этажами косметики разного цвета и функционала. На сайте NYX есть специальный раздел, где можно выбрать средства дешевле 300 рублей и собрать образ за тысячу. Когда еще средства американского бренда стоили дешевле, чем в бьюти-корнере H&M?

«Л'Этуаль»

В «Л'Этуаль» скидки и акции не заканчивались никогда: сеть магазинов либо дарит второй парфюм, либо скидывает 40 процентов на третью покупку. В этот раз «Л'Этуаль» повесил красные ценники на летние и антивозрастные средства: освежающую маску для лица Arnaud, увлажняющий бальзам для губ Clarins, защитный спрей для волос Collistar и культовые масла для тела H2O. До 31 августа они стоят не дороже 1000 рублей, при этом дополнительные скидки по картам постоянных клиентов не действуют.

Рив Гош Рив Гош уменьшил цены на бестселлеры: регенерирующий гель Biotherm, маску для лица Glamglow, парфюм DKNY Be Delicious, хайлайтер Lumene и корректор YSL Touche Eclat из списка 111 объектов, изменивших модный мир. Всего — около 500 эффектных (и эффективных!) бьюти-средств, которые до 31 июля стоят вполовину меньше.

Иль Де Ботэ

В Иль Де Ботэ стоит идти за парфюмами Gucci Bamboo и Hugo Boss Boss Ma Vie, чудодейственной корейской косметикой Erborian, тональными средствами Make Up Forever и лимитированной коллекцией жидких помад Giorgio Armani. Сейчас на них действуют скидки до 60% — редкая возможность пополнить бьюти-гардероб брендовой и действительно хорошей косметикой. Чтобы не потеряться в уцененном ассортименте, стоит составить виш-лист через сайт магазина, а потом проверить наличие продуктов в оффлайне — например, в ТРЦ «Галерея» на 1 этаже.

Bobbi Brown

Косметику Bobbi Brown выгоднее всего заказывать на сайте: мало того, что профессиональные тональные, корректирующие и уходовые средства марка отдает на 30% рублей дешевле, так еще и дарит сэмплы при покупке от 4000 рублей. При этом вся косметика приедет к вам домой бесплатно — не нужно пробираться через тысячные толпы футбольных фанатов и стоять в очередь с такими же любителями распродаж как и вы.