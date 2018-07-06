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Цвету и не пахну: дезодоранты, которые спасут от пота
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Цвету и не пахну: дезодоранты, которые спасут от пота 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Все мы знаем, каково летом зайти в транспорт и оказаться рядом с человеком, игнорирующим душ и дезодорант. Врагу не пожелаешь. Но мы-то с вами не такие: мы любим благоухать и не переживать за сухость подмышек, а известные бренды нам в этом помогают.
Гигиенические процедуры летом — вещь обязательная. Однако вода бессильна против пота. На помощь приходят дезодоранты, спасающие нас как от неприятного запаха, так и от мокрых пятен на одежде. Знакомимся с летними ароматными новинками.
«Эффект пудры» от NIVEA Необыкновенно нежный и в то же время надежный уход. Многие из нас уже хорошо знакомы с этим дезодорантом, в составе которого есть каолиновая пудра, защищающая от пота и в то же время не раздражающая кожу. Этим летом у средства появился новый освежающий аромат «Эффект пудры Fresh». Для жаркого лета — идеальный вариант: высыхает мгновенно, смягчает кожу, устраняет запах пота и не пачкает одежду. Выбирайте максимально удобный вам вариант, благо форм выпуска целых три: спрей, стик и ролик.
«Neo Пантенол Плюс» от GARNIER 48-часовая защита от пота и никаких белых следов на вещах — это ли не спасение? Концентрация пантенола в дезодоранте увеличена аж на 50%, а это значит, раздражение и аллергическая реакция сведены к нулю. В состав средства входит перлит — минеральный компонент вулканического происхождения, поглощающий в пять раз больше влаги, чем тальк. Так что забудьте о мокрых подмышках и неприятном запахе! Дезодорант выпущен в виде сухого крема с удобным аппликатором и спрея с симпатичным диффузором, или попросту пшикалкой, в виде кольца.
«Нежность лепестков» от DOVE Во-первых, это прекрасный аромат, в котором сочетаются жасмин, ландыш, сочная груша и древесный оттенок кедра. Во-вторых, конечно, эффективность: 48 часов защиты от пота. Вы можете носить любую одежду, ведь антиперспирант не оставляет следов не только на чёрном и белом, а на целых 100 цветах ткани. В составе нет этилового спирта, и он на 1/4 состоит из увлажняющего крема. Три формата, позволяющих выбрать тот, что удобен: антиперспирант-аэрозоль, шариковый антиперспирант, антиперспирант-карандаш.
Strong Slugger от OLD SPICE Рассказывать о дезодорантах и обойти парней стороной? Нет, так не бывает. Тем более, признаемся: дорогие мужчины, мы тоже порой посягаем на ваши антиперспиранты! Футбол поселился в сердце каждого, пусть поселится и на полке в ванной комнате. Защита на 48 часов, уникальный стойкий аромат, победа над потом в матче против любого противника! Даже самый жаркий поединок не станет препятствием: желтая майка лидера останется чистой и сухой. Выбирайте, что больше нравится — стик или спрей — и играйте по правилам. В ваших руках обойти пот и выбить его из турнирной таблицы со счетом 48-0.
Men Champions от REXONA И снова футбол! Смотреть матчи и не нервничать? Это просто невозможно! Однако пусть подмышки будут сухими даже в момент решающего пенальти. Аромат дезодоранта Champions был разработан с участием одного из лучших французских парфюмеров — Энн Готлиб. Он наполнен свежестью цитруса, ананаса и мяты, с легкими нотами лаванды и герани, а также мужественным акцентом кедра и ветивера. коллекция представлена тремя популярными и удобными форматами: аэрозолем, карандашом и шариковым дезодорантом.
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