7 правил красивого и безопасного загара

Еще в недалеком прошлом загар считался признаком низкого сословия и рабочего класса. А вот пик моды на загар пришелся на начало 20-го века, когда

британские

ученые обнаружили, что воздействие солнечного излучения помогает восполнить дефицит витамина Д. Также считается, что немаловажную роль в этом сыграла и Коко Шанель , которая случайно получила загар во время посещения Французской Ривьеры и дала моду на бронзовые оттенки. Но так ли полезен загар, как нам хотелось бы верить?

Суровая правда

Начнем с серьезной информации. По данным ВОЗ, увеличение количества людей с онкологическими заболеваниями кожи в последнее время во многом связано с негативным воздействием ультрафиолета. Но есть и хорошая новость — четыре из пяти случаев развития онкологии можно предотвратить, зная правила безопасного загара. Их мы обсудили с врачом-дерматовенерологом КДЦ МЕДСИ на Белорусской Джамилем Гюльалиевым.

Фототип

Для того, чтобы подобрать правильный уход Очень важно знать свой фототип д. Ведь некоторые типы кожи совсем не поддаются загару. А людям со светлой кожей 1 фототипа надо с особенной осторожностью относиться к ультрафиолету, ведь она больше всего подвержена солнечным ожогам.

По часам

Старайтесь ограничить пребывание на солнце в период между 10 часами утра и 16 часами вечера, когда солнце особенно беспощадно и находится на пике своей интенсивности. Следует также обращать внимание на УФ-индекс (0-11), отражающий уровень ультрафиолетового излучения. Чем больше это значение, тем выше потенциальная опасность фотоповреждения кожи и глаз. Этот индекс можно легко найти в приложениях прогноза погоды смартфонов. Для жителей европейской части России безопасным для загара будет индекс до 4-5. Запомните «правило собственной тени»: если она короткая — загорать не следует.

Как правильно одеваться?

От солнечного излучения страдает не только кожа, но и наши глаза. Носите солнечные очки с фильтрами от УФ излучения, которые обеспечивают защиту почти на 100%. Шляпа с широкими полями защитит от солнечного удара, просторная одежда тоже обеспечит дополнительную защиту от солнца. За подробностями — в раздел «Мода».

Как ускорить загар?

Эффективность от применения ускоряющих загар средств — история не всегда действенная. Зато ежедневный прием 25 мг бета-каротина (предшественника витамина А) может ускорить выработку меланина. Кроме того, бета-каротин поможет вашему загару своими антиоксидантными, иммуностимулирующими свойствами (но надо быть осторожными — возможны и аллергические реакции!).

Нужны ли солнцезащитными средства?

Солнцезащитные средства действительно работают и помогают избежать пагубного воздействия солнца. При этом на упаковке должны быть указаны оба спектра излучения (UVB + UVA). Для светлых типов кожи необходимы SPF 30+, 50+, с защитой 95% и 98% соответственно. Солнцезащитные средства надо не экономить, а обновлять каждые 2 часа или после купания. Для полной уверенности в пропорциях распределите по телу примерно 30 грамм средства.

Сколько загорать?

У каждого типа кожи есть момент «плато», когда меланин уже физически не может быть продуцирован. Особенно быстро он достигается при светлых типах кожи. При этом продолжительное пребывание на солнце чревато фотоповреждением кожи. Безопасным считается интервальное пребывание по 15-20 минут в течение 2-х часов. Также это поможет для равномерной пигментации.

Оборудование для загара?

Известно, что в соляриях используется глубоко проникающее УФ излучение спектра А, а также коротковолновое спектра В, имитирующее солнечное. Оба спектра обладают доказанным фотоповреждающим эффектом. А вообще его использование лучше полностью исключить.