Новинки и бестселлеры: лучшие маски для лица от 100 до 3500 рублей

Лечь спать, а утром проснуться с увлажненной и сияющей кожей, пухлыми губами и без кругов под глазами… Думаешь, мечта? Уже нет! Стоит только провести перед сном правильный бьюти-ритуал. Мы подобрали для тебя 15 лучших средств для ночного ухода за лицом.

BB Shot Mask My Perfect Skin Look, Erborian

Маска мгновенно улучшает текстуру кожи, придавая ей сияние и глубокое увлажнение.

Цена — около 500 рублей.

Lily Brighten + Hydrate, Manefit

В составе маски экстракт лилии, который помогает устранить отеки и темные круги под глазами.

Цена — около 100 рублей.

Step Travel Jelly Mask, I’m Sorry For My Skin

В набор для путешественницы входят 8 продуктов — от геля для душа и шампуня до ночной маски. Сначала следует наложить маску на лицо и оставить на 10−20 минут, затем распределить оставшуюся сыворотку по коже. Для большего эффекта после используй эмульсию и увлажняющий крем из набора.

Цена — около 1000 рублей.

Pivoine Overnight Perfecting Mask, L’Occitane

Экстракт пиона в составе маски делает кожу свежей, сияющей и полной энергии.

Цена — около 300 рублей.

Retinol Gold Peel-Off Mask, Skincare L de L Cosmetics

Золотая маска-пленка не только мгновенно улучшает цвет лица и подтягивает кожу, но и освежает и выравнивает ее текстуру.

Цена — около 1700 рублей.

Biobasica Rejuvenating Face Mask, EGIA

Маска рекомендована для кожи с первыми признаками возрастных изменений. Обладает увлажняющим, успокаивающим и тонизирующим действием.

Цена — около 3500 рублей.

Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque, Kiehl’s Маска с экстрактом апельсина и кинзы будто «стирает» с кожи весь негатив! Используй ее хотя бы 2 раза в неделю, и результат не заставит себя долго ждать!

Цена — около 3500 рублей.

Hydration Recovery Aerating Gel Mask, Lumene

Маска, обогащенная чистейшей родниковой водой и березовым соком, дарит коже мгновенный заряд увлажнения. Разглаживает кожу и улучшает ее текстуру. А какой у маски состав! 94% натуральных ингредиентов!

Цена — около 1500 рублей.

Гиалуро-маска Revitalift, L’Oreal Paris

В составе много гиалуроновой кислоты, за счет чего маска заполняет мелкие морщинки, восполняет потерю объема и разглаживает кожу.

Цена — около 800 рублей.

Elixir Jeunesse, Yves Rocher

Экстракт растения Афлоя в составе маски борется с негативным воздействием окружающей среды и первыми признаками старения. Маска укрепляет структуру кожи и сокращает негативное воздействие загрязняющих веществ, делая кожу подтянутой и отдохнувшей.

Цена — около 1500 рублей.

SOS Jelly Mask-Soothing, I’m Sorry For My Skin

Тканевая маска борется с раздражениями кожи и помогает надолго сохранить кожу увлажненной. Макса незаменима при солнечном ожоге, так как оказывает охлаждающий эффект, успокаивая и смягчая кожу.

Цена — около 1400 рублей.

Dreamduo Overnight Transformation Treatment, Glamglow

В наборе два средства: сыворотка и покрытие. Сначала следует нанести сыворотку и дать ей впитаться в течение 30 секунд, а затем использовать покрытие. Вуаля, уже утром кожа увлажненная и сияющая. Экстракт кофеина и чайного листа бережно ухаживают за кожей, а гиалуроновая кислота обеспечивает длительное увлажнение.

Цена — около 3500 рублей.

Superfood Capsule Pack Firming, Holika Holika

Капсульные ночные маски с натуральными ингредиентами защищают и увлажняют кожу. Для решения более точечных проблем есть питающие, очищающие поры, борющиеся с морщинами и многие другие маски.

Цена — около 150 рублей.

Fresh Capsule Mask, The OOZOO

Марка выпустила три новые маски с капсулами: с маточным молочком, дамасской розой и экстрактом шелка. Экстракт дамасской розы удерживает влагу в коже, питает и смягчает ее, избавляет от шелушения. Маточное молочко оказывает регенерирующее действие. А экстракт шелка улучшает микроциркуляцию, подтягивая кожу.

Цена — около 3000 рублей.

Friendly Berry Berry Lip Patch, Sally’s Box Гидрогелевая маска для губ питает, увлажняет и разглаживает трещинки, придавая им объем и пухлость.

Цена — около 200 рублей.

Подготовила Маргарита Хаукссон