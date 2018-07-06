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Универсальные карандаши, аромат с розой, экспресс-маски и другие бьюти-новинки
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Универсальные карандаши, аромат с розой, экспресс-маски и другие бьюти-новинки 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Тканевые маски для лица Comfort Zone
Маски Comfort Zone сделаны из биоцеллюлозы — природного материала из тонких волокон, произведенных особым видом микроорганизмов во время брожения кокосового сока. На выбор — три варианта: «Водный источник» с комплексом NMF, алоэ и гиалуроновой кислотой для обезвоженной кожи, «Идеальная кожа» с бурыми водорослями и олигосахаридами цикория для возрастной кожи и «Выход в свет» с экстрактом лимона и витамином С, которые придадут лицу яркость и сияние.
Аромат Elisabethan Rose, Penhaligon's  ​Все любители розы обязательно должны запомнить эту новинку. Elisabethan Rose –благоухающий букет с нотами лесного ореха, миндаля, корицы, мускуса и ветивера. Аромат вдохновлен Войной Алой и Белой розы. Правда, в композиции царит абсолютная гармония.
Cредства для ванной и душа Biotherm Bath Therapy
Банная линия включает в себя три ароматных композиции: бодрящий имбирь и перечная мята, успокаивающе ягоды годжи и розмарин и гурманский микс грейпфрута и шалфея. Biotherm предусматривают трехступенчатый ритуал по уходу за телом: очищающая пенка, смягчающий скраб и увлажняющий крем.
Уход Capital Ideal Soleil 3 в 1 SPF 50, Vichy
Новинка с внушительным солнцезащитным фактором обещает не только предупредить фотостарение, но и улучшить качество кожи, борясь с морщинами, потерей эластичности, тусклым цветом лица благодаря комплексу антиоксидантов, в который входят экстракты ферментированного черного чая и плодов камю-камю, а также витамин Е.
Многофункциональные карандаши Artist Color Pencil, Make Up For Ever
Марка решила стереть различия между карандашами для губ, бровей и глаз, выпустив коллекцию универсальных инструментов для макияжа. В линии Artist Color Pencil 30 оттенков матовых карандашей, которые можно наносить буквально куда угодно благодаря специальным пигментам.
Летняя коллекция Thé des Vignes, Caudalie
Звезда линии — освежающая вода The des Vignes на основе белого мускуса, нероли, имбиря и жасмина, созданная Жаком Кавалье в 2011 году. Этим летом коллекция пополнилась не менее ароматными новинками: коктейлем на основе масел винограда, гибискуса, кунжута и арганы для тела, лица и волос, которое моментально впитывается, питая и увлажняя кожу, питательный уход для тела, обладающий антиоксидантными свойствами за счёт полифенолов виноградных косточек.
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