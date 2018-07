Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Крем для рук вместо десерта, силиконовая щетка для душа вместо привычной губки, travel-набор самых необходимых средств вместо косметички внушительных размеров и еще 7 новинок этой недели, на которые стоит обратить внимание.

Березовый пилинг для душа Birke Dusch-Peeling, Weleda

Для всех тех, кто не любит жесткие скрабы и хочется добиться максимально деликатного отшелушивания, Weleda выпустила гель-пилинг — дополнение к знаменитой березовой серии. Это дерево в качестве главного ингредиента линейки было выбрано неслучайно — молодые листья березы содержат флавоноиды, способствующие выведению из организма шлаков, а высокое содержание в них витамина С стимулирует естественное сжигание жиров.

Именно поэтому пилинг для душа призван подготовить кожу к нанесению последующих антицеллюлитных средств — например, березового масла. Средство выглядит как белый гель с небольшими абразивными частичками из карнаубского и пчелиного воска — они запускают процесс обновления клеток и улучшают микроциркуляцию. Готовьтесь к тому, что отшелушивание будет очень мягким — за этот процесс отвечают сахарные тензиды в составе, они же спасают от сухости и стянутости. Даже если вас не беспокоит целлюлит, после нескольких первых применений заметите, что кожа стала гладкой и более упругой — проверено!

Цена: 670 руб.

Питательное масло для тела и волос The des Vignes, Caudalie

«Кажется, в редакции завелся маленький токсикоман», — шутим мы про редактора BeautyHack Дарью Сизову . Когда ей в руки попала новинка от французского бренда, она не смогла не влюбиться в аромат:

«Аналогичное масло из «Божественной» линейки «улетело» у меня за две недели. И при этом расход у средства очень экономичный — просто возникает перманентное желание наносить его по поводу и без (почему — читайте здесь). Средство из новой линейки The Des Vignes по свойствам очень схоже с «коллегой» из «Божественной» серии — увлажняет кожу и дарит море положительных эмоций. Масло многофункционально — наношу на тело и волосы (последние становятся очень напитанными, а масло их совсем не утяжеляет). В многочисленных поездках масло помогает мне значительно сэкономить место в чемодане — вместо трех баночек в дорожной косметичке оказывается только одна. В зимний период нанесу и на лицо, состав позволяет: только натуральные ингредиенты — цветки винограда, жасмин и мускус, эфирное масло нероли и мед. Именно они дают неповторимый аромат — кожу окутывают аккорды нероли и белого мускуса с легким оттенком имбиря. Аромат не «тяжелый» и летом с ним очень уютно (учитывая то, что московское лето погодой не балует). Беру с собой и получаю спа-терапию on the go — упаковка герметична, и масло не вытекает. Зато впитывается очень быстро — даже на жаре вы не будете похожи на румяный блинчик, а скорее на ангела Victoria’s Secret с бархатистой кожей.

Цена: 2 000 руб.

Питательный лосьон для тела The des Vignes, Caudalie

SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина тоже влюбилась в аромат новых средств Caudalie:

«В линейке есть освежающий спрей, который смело может заменить парфюм, ведь The des Vignes сочетает в себе ноты белого мускуса, нероли и имбиря. Но если вы хотите получить еще и уход за кожей, то вам нужен лосьон! Вам точно понравится идеально увлажненная после новинки кожа, легкая текстура крема и приятный аромат. Средство щедро обогащено маслом из виноградных косточек, обладающим увлажняющим действием, и полифенолами, обеспечивающими антиоксидантную защиту. От новинки вы получаете интенсивное увлажнение, легкое сияние, быстрое впитывание без следов на одежде и деликатный шлейф. Среди всех средств этой коллекции у лосьона, на мой взгляд, аромат менее выраженный — к слову, это уточнение для тех, кто боится «конкуренции» с парфюмом. Отдельно хочется похвалить состав средства лосьона: нет силиконов, фталатов, парабенов и продуктов животного происхождения».

Цена: 1 584 руб.

Матовая помада Matte Constance, оттенок 31, Vivienne Sabo

Все любители матовых помад находятся в вечном поиске «той самой» — которая не будет сушить и ощущаться на губах, сможет пережить поцелуи и кофе со сливками, а еще будет легко смываться мицеллярной водой. Благодаря новой коллекции помад Vivienne Sabo поиски можно прекратить — Matte Constance отвечают всем этим требованиям.

Во-первых, все они облачились в матовый тюбик, по цвету которого можно судить об оттенке самой помады. Во-вторых, формула стала настолько совершенной, что средство не вызывает дискомфорта — губы не сохнут, даже если вы добавите пару новых слоев в течение дня. Другой немаловажный плюс — это стойкость: помада продержится на губах по меньшей мере восемь часов и смоется только специальным средством. Останется лишь выбрать оттенок на свой вкус — бежево-розовый нюд на каждый день, классический холодный красный или сочные ягодные цвета?

Цена: 195 руб.

Желе для душа «Глубокий сон», Lush

Новинка от Lush — желе для душа «Глубокий сон» с маслами лаванды и ромашки — настоящая ароматерапия перед сном. Оценить этот эффект уже смогла ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«В составе есть очищающий сок апельсина, настой лепестков подсолнуха и нероли — теплый древесный аромат мгновенно расслабляет, убаюкивает и настраивает на безмятежный сон. Средство оранжевого цвета с мельчайшими блестками и желейной текстурой — напоминает солнце, которого всем так не хватает. Советую охладить заранее в холодильнике или смочить водой уже в душе — так новинку будет проще достать из баночки. Несмотря на нестандартный формат, средство прекрасно мылится и оставляет на коже легкий сладкий аромат. Внимание: это все-таки желе, поэтому периодически оно может выскакивать из ваших рук, держите крепче!»

Цена: 920 руб.

Travel-набор Travel Kit On the Way to Beauty, Academie

Летом вся бьюти-рутина автоматически переходит в travel-формат — хочется больше поездок, впечатлений, эмоций, и конечно же отпуска! Именно для него редактору BeautyHack Дарье Сизовой и пригодится набор от французской профессиональной марки, которая заявляет: «С нашими средствами каждая девушка может профессионально ухаживать за кожей в домашних условиях»:

«Проверила, рассказываю — в отпуске поход в салон набор точно заменит. В нем три средства для сухой кожи, которой «уже не 20» и еще одно — для любого типа. Поэтому набор универсальный (ведь любая кожа сохнет на море и на песке, а еще его здорово разделить с мамой или подругой). Молочко для очищения кожи гипоаллергенно и не травмирует кожу, если вы перестарались с солнечными ваннами. У него мягкая, неплотная текстура и приятный аромат. Наношу на сухую кожу массирующими движениями и смываю теплой водой — кожа становится мягкой, а поры не забиваются. Абрикосовый бальзам с эффектом сияния — это средство два в одном (особенно ценно, когда каждый сантиметр в чемодане на вес золота). Работает как увлажняющий крем, придавая коже легкое естественное свечение, а также как база под макияж — тональное средство и кремовые румяна не скатываются даже в +30. Молочко для тела с морским коллагеном — еще одно отличное средство, если отпуск уже настал, а ваше тело все еще к нему не готово. Морской коллаген хорошо подтягивает и увлажняет кожу, делая ее шелковистой. Отдельный бонус — приятный аромат и нежная текстура (средство так и хочется нанести еще в самолете!)».

Цена: 1 150 руб.

Массажная силиконовая щетка I. M. BUDDY, оттенок Pastel Green, Double Dare

Когда корейские бренды выпускают новые бьюти-средства, в голову приходит мысль — почему никто не догадался создать это раньше? То же самое редакция BeautyHack подумала про новые силиконовые щетки для душа I. M. BUDDY. Корейская марка Double Dare продумала все — и две стороны с разными «зубчиками» для идеального очищения и эффективного массажа, и компактный дизайн, и непромокаемость (в отличие от привычных всем губок, новинка не станет домом для бактерий).

Щетка отлично работает в комбинации с молочком для тела Honey Milk Drop, о котором мы рассказывали здесь. Но и подойдет для нанесения других средств — причем не только на тело. Испытайте на ней пенку для умывания лица, маску для кожи головы или массажное масло — эффект будет одинаковый: «зубчики» усилят микроциркуляцию, мягко очистят и подтянут кожу.

Цена: 1 431 руб.

Освежающий ночной крем для лица Night Logic, Guinot

Девушки, живущие в мегаполисах, не понаслышке знают, как окружающая среда и стресс отрицательно влияют на кожу лица. Так как ночью стресс-факторы перестают действовать, то тщательно подобранный ночной уход может творить чудеса. Ночной тест новому крему от Guinot устроила ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова:

«Освежающий ночной крем от Guinot особенно прекрасен в летний период — сразу влюбилась в его легкую текстуру, благодаря которой крем мгновенно впитывается. Основное время его воздействия — ночь: крем снимает напряжение, усиливает клеточный метаболизм и насыщает клетки биологической энергией. После полного впитывания его не ощущаешь совсем — нет ни жирной пленки, ни липкого следа, ни прочих неприятностей, которые часто бывают после ночного плотного крема. При этом новинка не имеет выраженной отдушки, поэтому для всех восприиимчивых дам это станет приятной находкой. Средство не забивает поры, но отлично увлажняет кожу лица — утром она выглядит свежей и отдохнувшей. Среди инновационных компонентов присутствуют комплекс Гидроцит, экстракт конского каштана и эскулозид».

Цена: 8 500 руб.

Увлажняющий лосьон Glacial Spray Lotion, Skyn Iceland

Новинка для жителей больших мегаполисов (и не только) — лосьон-спрей с защитным эко-комплексом — помогает защитить кожу от таблицы Менделеева, растворенной в воздухе. Ежедневно мы страдаем от табачного дыма, выхлопных газов, излучения от электроники и просто жары и пыли, поэтому коже необходим «щит» — Skyn Iceland позаботились об этом и выпустили Glacial Spray Lotion.

Средство не просто создает невидимый экран, минимизирующий вредное воздействие загрязнений в окружающей среде, но и борется со следами усталости, насыщая при этом влагой обезвоженную кожу. В составе есть экстракт зерна овса, L-аргинин (мощный микс из аминокислот и морских водорослей), стволовые клетки томата и особая разработка марки — исландский комплекс, восстанавливающий питательные вещества, которые наша кожа теряет из-за стресса. Берите с собой и наносите по мере необходимости — детокс-эффект обеспечен!

Цена: 2 999 руб.

Крем-десерт для рук и ногтей Hand and Nail Balm, Nail Look

Вкусным десертом себя каждый день не побалуешь, но с новым кремом для рук и ногтей от Nail Look это почти возможно. Марка выпустила коллекцию с аппетитными названиями: «Тропический смузи», «Мятный макарон», «Ягодный капкейк» и «Персиковый сорбет». Последний малыш как раз оказался в руках SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной:

«Первое, что хочется отметить — это удобная упаковка. Модная круглая форма чем-то напомнила крем от Chanel , — так и хочется положить в сумочку и везде брать с собой. Вообще, мне кажется, что это средство идеально впишется в любом месте и ситуации — положите его на рабочий стол или в машину и возьмите за правило обновлять по мере необходимости. Этим стильным флакончиком точно заинтересуются ваши подруги!

Во-вторых, мне очень понравился яркий слоган, который максимально точно передал настроение коллекции. «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в десерте!». И с этим бальзамом вы точно не сможете остановиться — яркий аромат очень точно передает название каждого крема. Ну, и третье — нежная легкая текстура, которая моментально тает на коже, не оставляя липкого эффекта. В составе драгоценное масло ши, отвечающее за увлажнение и мягкость на протяжении всего дня».

Цена: по запросу