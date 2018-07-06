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Аманда Сейфрид страдала от издевательств из-за светлой кожи в детстве: «Меня высмеивали и называли уродливой»
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Аманда Сейфрид страдала от издевательств из-за светлой кожи в детстве: «Меня высмеивали и называли уродливой» 

Карельские вести 23 минуты назад
Фото: Карельские вести
Аманда Сейфрид
Через буллинг в подростковом возрасте проходили многие, в том числе и звезды шоу-бизнеса. Над кем-то сверстники издевались из-за темного оттенка кожи, а вот Аманда Сейфрид, наоборот, отличалась в толпе подростков светлым тоном, что и стало поводом для травли.
Меня высмеивали в школе за то, что была бледной и уродливой, как казалось некоторым ребятам,
— призналась журналистам звезда фильма Маmma Мia.
Аманда Сейфрид
По словам актрисы, по мере взросления ее природный светлый оттенок становился темнее. На странице Сейфрид в Instagram опубликовано несколько юношеских кадров, показывающих, что будущая знаменитость была вполне милым и симпатичным ребенком.
Фото из Instagram Аманды Сейфрид
Несмотря на юношеские комплексы, навязываемые окружением, Аманда рано начала карьеру в шоу-бизнесе: в 11 лет попробовала силы в модельном бизнесе, а в 15 начала сниматься в кино. Однако успех в карьере не гарантирует отсутствия психологических проблем. Сейфрид рассказывала в интервью об обсессивно-компульсивном расстройстве, с которым боролась несколько лет. Рождение дочери Нины в марте 2017 года помогло актрисе в этой борьбе.
Я готовилась к появлению ребенка и училась контролировать себя, но в моей жизни естественным образом появилось много других дел, что и притупило приступы. У меня теперь меньше времени на беспокойство и зацикливание. Произошло некоторое заземление и отрезвление,
— призналась актриса.
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