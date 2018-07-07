Складки в подмышках, выпирающие вены, дефекты пальцев и не только: звезды с «проблемными» руками

Не бывает так, чтобы в человеке было все идеально от корней волос до кончиков пальцев. С пальцами и руками как раз и не повезло героиням нашего сегодняшнего материала. Толстые бицепсы и выпирающие варикозные вены, короткие и кривые пальцы… Впрочем, им это совершенно не мешает держать в руках заветные статуэтки дяди «Оскара», носить дорогие кольца и выходить замуж за принцев. Познакомимся с нашей звездной подборкой поближе!

Пальцы-коротышки

Непропорционально короткие и пухлые пальцы в сочетании с массивными кистями стали бичом многих голливудских красавиц и даже представительниц королевского семейства Англии. Кривизну, как у Меган Маркл, к сожалению, без хирургического вмешательства никак не исправишь. А вот пухлые пальцы Кейт Миддлтон можно скорректировать при помощи специальной зарядки и бессолевой диеты.

Визуально удлинить пальцы можно только при помощи маникюра. Выберешь ли ты миндалевидную форму, как у Кэтрин Зета-Джонс , или острые коготки, как у Ферги, — решать тебе. Главное — чтобы они были нюдового цвета и визуально удлиняли пальцы. Короткие квадратики темных цветов, как у Кайли, делать категорически не рекомендуем.

Также присмотрись к дизайну: нарисуй вертикальную полоску на ногте. Этот прием визуально удлинит ногтевую пластину. Если пальцы кажутся тебе неэстетичными, то не акцентируй на них внимание. Массивные кольца на каждом пальце Майли Сайрус или красный лак Линдси Лохан сыграл с ними злую шутку.

Сетка вен взяла в плен

Не секрет, что руки старятся на десять лет раньше, чем кожа лица, поэтому по их состоянию всегда можно определить возраст женщины. Хотя Саре Джессике Паркер и за 50, но морщины на руках появились у нее очень рано, за что таблоиды назвали еих «руками ведьмы». Впрочем, звезда «Секса в большом городе» и не думает комплексовать по этому поводу. Анджелина Джоли приобрела варикоз после сильнейшей депрессии, которая повлекла за собой анорексию. Актриса признается, что хочет сделать операцию. Хотя лучше бы о пластике задумалась Донателла Версаче , ведь ее руки с морщинистой, дряблой кожей выглядят по-настоящему страшно.

Главное — не запускать свои руки до такого состояния, ведь кремами делу уже не поможешь, нужны уколы красоты и косметические подтяжки. В противном случае руки станут такими, как у Мадонны или Умы Турман . Распухшие пальцы и вздувшиеся вены наводят на мысль, что они постоянно делают самую тяжелую работу по дому и при этом без перчаток.

Складки в подмышках

Бороться с жировыми валиками и дряблой кожей подмышек, которые есть почти у всех женщин после 40, сложно. Дело в том, что занятия спортом жировые отложения в этой зоне не пугают, да и излишняя масса тела здесь тоже ни при чем, так как даже у тростинки Камерон Диаз подмышечная область не в лучше виде.

Для борьбы с этим несовершенством стоит попробовать липолитики или лимфодренажный массаж. Ложиться под нож для коррекции этой чисти тела опасно, так как хирургическое вмешательство на нежной коже подмышек оставляет довольно заметные рубцы.

Врожденные дефекты ногтей

Будучи подростком, Меган была увлеченной геймершей и сутками не расставалась с приставкой. Увлечение привело к тому, что актриса испортила форму большого пальца. Теперь ноготь выглядит так, будто у звезды была серьезная травма. Та же проблема скошенного большого ногтя и у Сони Есьман, правда, у модели дефект больших пальцев врожденный: ногтевая пластина слишком короткая, и поэтому ногти выглядят недоразвитыми.

Впрочем, красавицы не комплексуют по этому поводу и в перчатках руки не прячут. Однако и массивными украшениями или ярким или темным лаком внимание к этой части тела не приковывают.

Хорошего человека должно быть много

На волне бодипозитива запускать себя не стоит. У кого-то жир откладывается на животе, у кого-то идет в ляжки, а вот у стройных Хлои Грейс Морец Эмилии Кларк жировые запасы ушли в плечи и бицепсы.

Селена Гомес никогда особой массивностью рук не отличалась, но после перенесенной операции по пересадке почки и гормональной терапии для лечения волчанки она заметно поправилась, и на ее бицепсах это тоже отразилось. А вот Хилари худышкой точно не назвать, особенно если она подчеркивает массивные руки объемными воланами.

Убрать жир с рук и придать им красивую форму совершенно несложно: достаточно пятнадцати минут в день и двух гантелей или же регулярных походов в бассейн. Если бы Кейт Уинслет Сальма Хайек следовали этим рекомендациям, то они не потеряли бы своих привлекательных пышных форм и избавились бы от жира на руках, не вписывающегося в каноны женской красоты. Прямое доказательство тому — Джей Ло, хотя если она немного переборщит с силовыми тренировками, то бицепсы спортсмена напугают всех поклонников.

В общем, надеемся, что ты поняла: любой дефект можно исправить при помощи зарядки или спорта, пластических операций или «уколов красоты». Главное — не акцентировать внимание на несовершенной части тела. Да и аристократичные руки вовсе не главный признак леди. Гораздо важнее, как она ведет себя в обществе.

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram