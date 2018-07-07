Как уберечься от аллергии летом?

Лето — лучшее время для того, чтобы наслаждаться жизнью. Однако людям с особо чувствительным иммунитетом это прекрасное время может преподнести массу неприятных сюрпризов.

И один из них — аллергия. Как себя защитить от такой напасти, дают советы ведущие специалисты в области иммунологии — кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Залем и аллерголог-иммунолог ГКБ №29 им. Баумана Ирина Токарева

Чем дышать?

Самые распространенные аллергены в июне — костер, лисохвост, в июле — тимофеевка, мятлик, овсяница, пырей, ежа, в августе и сентябре — полынь и лебеда. Соблюдайте меры безопасности! Не гуляйте рано утром — время наибольшей выработки пыльцы. Носите солнцезащитные очки, чтобы уберечь чувствительную слизистую оболочку глаз. Выбирайте для прогулок дождливые и прохладные дни. После улицы принимайте душ, стирайте одежду и сушите в помещении. Держите окна закрытыми. В городе к аллергену-пыльце добавляются автомобильные выхлопы и угарный газ. При появлении обильного водянистого насморка, чихания, слезотечения обсудите с лечащим врачом прием антигистаминных препаратов.

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Парфюмерия, косметика, украшения в жару

Летом старайтесь носить одежду из натуральных тканей, меньше пользуйтесь косметикой и парфюмерией — на солнце и в жару они вступают в реакцию с потом и могут вызвать серьезные аллергические реакции.

Обратите внимание на украшения! Многие люди не подозревают об аллергии на металлы, например никель, который используется при производстве бижутерии. Небольшие покраснения или высыпания на коже обычно списывают на последствия трения металлического украшения о кожу. Первым сигналом может быть зуд или жжение, а потом появляются покраснение и сыпь. Во избежание этого не носите украшения из простых металлов, а также золота низкой пробы. И вообще, лучше избегать массивных ювелирных изделий, особенно в жаркую погоду.

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В отпуске насморк — явление неприятное, но распространенное. Причиной может быть как простуда, вызванная кондиционерами в самолете и отеле, так и аллергия на пыльцу южных растений. Если насморк не сопровождается повышением температуры тела и симптомами интоксикации и после приема антигистаминного препарата (эриус, кларитин и другие) симптомы исчезают примерно на сутки, то скорее всего у вас аллергия. Реакцию в виде зуда на коже могут вызывать экзотические фрукты, рыба и морепродукты. Ваш отпуск имеет все шансы на успех, если незнакомые блюда и продукты вы будете пробовать по одному в день — так нагрузка на организм меньше и источник аллергии легче определить.

Ультрафиолет во вред

Зуд и мелкие высыпания на коже после воздействия солнца — аллергия на ультрафиолет, или по-научному фотодерматоз. Бывает, что его появление может спровоцировать прием некоторых лекарств (антибиотиков фторхинолонового ряда, сульфаниламидов), а также использование косметических средств, например жирных кремов. При реакции на солнце от него нужно прятаться. Максимальная солнечная активность приходится на период с 12 до 16 часов. В это время лучше вообще не выходить на улицу. Кроме того, носите одежду, максимально закрывающую кожу: длинный рукав, небольшой вырез, воротник или платок, прячущий шею. Лицо защитит широкополая шляпа. Используйте солнцезащитные средства с максимальной степенью защиты.

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Пчелы, осы, комары

Аллергикам и людям, у которых уже были реакции на укусы насекомых, лучше не ходить босиком, не носить яркую цветную или черную одежду, не пользоваться духами или дезодорантами с резким запахом — все это привлекает ос и пчел, как, впрочем, и запах пота. Не оставляйте еду и напитки открытыми, особенно в лесу. При виде осы или пчелы не двигайтесь и не старайтесь прогнать-прихлопнуть ее — большинство насекомых жалят, когда чувствуют угрозу. Если все же укусили, следует вынуть жало, приложить лед. Если это место покраснело, припухло, появились высыпания, срочно примите антигистаминный препарат, намажьте место укуса мазью с аналогичными эффектами или используйте стероидные мази. При выраженной реакции следует срочно обратиться к врачу.

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